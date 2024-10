Prefeitura de Saquarema realizou formação continuada sobre "Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/10/2024 16:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizou, na última sexta-feira (25), uma formação continuada com o tema “Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD)”. O encontro ocorreu no Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira, no bairro Areal.



Durante a formação, os profissionais da rede municipal de educação puderam receber capacitação e participar de oficinas com temas específicos que envolvem o assunto, como: Identificação e atendimento na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; Legislação, documentação e organização para atendimento; Noções básicas de robótica e programação; Aplicabilidade dos recursos e tecnologias disponíveis na rede municipal. As oficinas foram ministradas por Gianni Isidoro, doutoranda em Ciência e Biotecnologia e especialista em Superdotação; Fátima Raulusaitis, mestre em Diversidade e Inclusão e responsável pelo Núcleo de Altas Habilidades da Prefeitura de Itaboraí; Evelyn Crespo, mestranda em Ensino e orientadora de estudantes e professores em robótica na educação básica; e Vinícius Freitas, assessor da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Educação.



Atualmente, a Subsecretaria de Inclusão Educacional realiza a triagem e avaliação dos educandos de toda a rede, promovendo também a formação continuada e orientação aos profissionais, acolhimento e orientação familiar.



Há, aproximadamente, 20 educandos confirmados com esta condição, seja com avaliação clínica ou avaliação educacional. Segundo o MEC (2022), apesar de também poder ser identificada clinicamente por especialistas, AHSD não faz parte do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e nem do Código Internacional de Doenças, pois são evidências comportamentais demonstradas em diferentes contextos e situações da vida cotidiana, devendo ser identificada e atendida principalmente na escola.

O número tende a crescer, pois existem outros educandos em processo de avaliação, sabendo que muitos são identificados erroneamente com outras condições ou podem ter dupla excepcionalidade, ou seja, possuir superdotação e outra condição (deficiência, Transtorno do Espectro Autista, transtornos específicos etc), o que deixa o processo de identificação e atendimento ainda mais complexo.



“Estamos recebendo cada vez mais alunos com diagnósticos diferentes, que precisam de atendimento especializado. Por isso estamos capacitando nossos profissionais da educação, para que todos os alunos sejam (e estejam) incluídos no ambiente escolar”, afirmou a prefeita Manoela Peres.



A Secretaria Municipal de Educação oferece diversos cursos e capacitações para os profissionais que atuam na rede de educação. As formações são divulgadas diretamente nas unidades escolares e nos canais de comunicação da Prefeitura. O NIAHSD também promove formações sobre a temática diretamente nas unidades escolares que podem solicitar pelo e-mail niahsd@smec.saquarema.rj.gov.br.