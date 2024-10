Homens são presos por tráfico de drogas em Saquarema - Divulgação/PCERJ

Homens são presos por tráfico de drogas em SaquaremaDivulgação/PCERJ

Publicado 25/10/2024 17:20

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema), com apoio de policiais militares, prenderam, nesta terça-feira (22), em flagrante, dois homens por tráfico de drogas. Eles foram presos nos bairros de Água Branca e Raia, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



A ação ocorreu durante trabalho de investigação dos agentes contra o tráfico de drogas da região. Dois homens foram flagrados em atitude suspeita. Durante as abordagens, foi encontrada grande quantidade de material entorpecente, embalado para venda.

A identidade da dupla não foi informada.