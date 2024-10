Vacinação antirrábica acontece em Saquarema durante o mês de outubro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/10/2024 16:09

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Defesa Civil, realizará, neste sábado (26), das 9h às 16h, o Dia D da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica. Diversos postos de vacinação da cidade estarão abertos para imunizar cães e gatos a partir de 3 meses de idade.

Segundo informações da prefeitura, fêmeas grávidas ou no cio, animais prostrados, com diarreia, infestação de carrapatos ou pulgas, e aqueles que estão tomando antibióticos não poderão ser vacinados. Os animais devem ser levados por pessoas maiores de 18 anos. Os cães precisam estar com focinheiras e coleiras, enquanto os gatos devem ser transportados em bolsas pet.

Confira abaixo os pontos de vacinação:



E.M. Orgé – Itaúna: Avenida Oceânica, n.º 360, Itaúna

E.M. José Bandeira: Rua São Gonçalo, s/n.º, Boqueirão

E.M. Luciana Santana Coutinho: Rua Mauro Lenzi, n.º 10, Porto da Roça

E.M. Carlos Vanderson: Rua 17 com 98, Jaconé

ESF Basilea: Rua Miguel Arcanjo Serafim, s/n, Basiléa (ao lado do Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo)

ESF Ipitangas: Rua Teresópolis, esquina com a RJ 102 (Estrada de Praia Seca)

ESF Bacaxá: Rua Alfredo Menezes, nº 980, Bacaxá

ESF Palmital: Rua Antônio Gomes Machado Filho, s/n°, Palmital