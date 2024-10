Casa do Autista em Saquarema inicia reforma - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/10/2024 17:09

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema iniciou a reforma do local onde será instalada o Centro Municipal de Inclusão e Desenvolvimento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Casa do Autista, no bairro Porto Novo.

O projeto executado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde, visa transformar o local em um centro de referência, onde pacientes com Transtorno do Espectro Autista receberão todo suporte necessário para o desenvolvimento de suas habilidades e da inclusão no mercado de trabalho.

A Casa do Autista contará com terapias alternativas, projetos educacionais, salas de aulas temáticas, sala multissensorial, paisagismo, parque infantil sensorial, sala de música, auditório, cozinha e um amplo refeitório. O espaço também oferecerá atendimentos da saúde, através de uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas.