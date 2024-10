Duda Ribeiro venceu o SLS Select Series em Saquarema - Divulgação/Dengos

Publicado 28/10/2024 15:20

Saquarema - O SLS Select Series 2024, evento de acesso da Street League Skateboarding, aconteceu, no último sábado (26), na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos. Os atletas Duda Ribeiro e Ivan Monteiro venceram a disputa na pista da Turfa Skatepark e conquistaram vagas para um evento oficial da liga mundial em 2025, além de ganharem prêmios em dinheiro.



O alto nível da competição mostrou que o grande momento do skate street brasileiro está apenas começando, com a nova geração chegando forte e preparada para disputar os maiores eventos da modalidade. “O SLS Select Series é um palco fundamental para o desenvolvimento do skate brasileiro. Além de revelar grandes talentos, é uma porta de acesso para a maior liga de skate street do mundo. Tenho certeza que nos próximos anos teremos, ainda, mais skatistas brasileiros disputando o SLS Super Crown ao lado dos nossos grandes skatistas, como a Rayssa, Giovanni, Pâmela, Felipe Gustavo, Filipe Mota e Kelvin Hoefler”, ressalta Yuri Binder, CEO da 213 Sports, realizadora do evento pelo segundo ano consecutivo.



Para chegar às finais, os skatistas tiveram que se enfrentar em baterias eliminatórias, onde tiveram duas sessões de linhas de 45 segundos e cinco manobras individuais para garantir suas vagas. A pontuação final foi composta pelas quatro melhores notas entre as obtidas, sendo que apenas uma nota das voltas pôde ser computada.



A final feminina contou com a campeã do SLS Select Series 2023, Isabelly Ávila, Duda Ribeiro, que há duas semanas venceu a primeira etapa do BB LAB - Laboratório do Skate Brasileiro, além de Giovana Moreira, Maria Lucia, Maria Almeida e Daniele Vitória.



A disputa foi acirrada, mas Duda Ribeiro mostrou por que é uma das skatistas mais versáteis da nova geração, conquistando o seu segundo título no mês com uma pontuação de 28.90. Isabelly Avila lutou até o fim para defender o seu título e ficou com a segunda colocação, totalizando 24.4 pontos. Maria Lucia completou o pódio, com 23.70 pontos.



“Estou muito feliz com a vitória e a chance de disputar a SLS. Vou dar o meu melhor para chegar lá”, comemorou Duda, de 14 anos, natural de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.



Entre os homens, o campeão de 2023 Gabryel Aguilar também chegou a final disposto a defender seu título, tendo no páreo os skatistas Sebastian Simonetto, Matheus Mendes, Wallace Gabriel, João L. Alves e Ivan Monteiro.



Em outra disputa de nível elevado e muito competitiva, onde os três primeiros colocados foram definidos por menos de 1 ponto, Ivan Monteiro mostrou a que veio e conquistou o título com 35.60 pontos. O segundo colocado, João Alves, deu trabalho até o final, pontuando 35.40. Já Aguilar ficou em terceiro, com 35.20 pontos.



“Foi muito trabalho duro, muito esforço, muito foco. Estou muito feliz com a oportunidade, eu queria isso há muitos anos. Agora é me preparar, chegar lá e dar o meu melhor de novo”, celebrou o paulista Ivan, de 25 anos.



Além de conquistarem suas vagas para um evento da SLS em 2025, Duda Ribeiro e Ivan Monteiro levaram para casa uma premiação de R$ 12 mil cada. Os segundos colocados conquistaram um prêmio de R$ 7 mil, enquanto quem ficou em terceiro levou R$ 5 mil.



A Snickers, patrocinadora da SLS no Brasil, reconheceu ainda o Best Long Rail, que premiou com R$ 1 mil os skatistas masculino e feminino que fizeram as melhores manobras no maior corrimão da pista. Duda Ribeiro também levou o troféu entre as meninas, enquanto Ismael Henrique foi o premiado no masculino.



“A gente não poderia estar mais feliz com essa segunda edição do SLS Select Series em Saquarema, esse município que tem investido tanto nesta modalidade, construindo uma estrutura de primeiro mundo, trazendo eventos importantes e realizando projetos sociais de iniciação esportiva com os jovens saquaremenses. Tenho certeza que em breve a gente vai ver campeões do skate vindo de Saquarema”, destaca Yuri Binder.