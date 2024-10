Ballet Municipal de Saquarema participou da feira itinerante "Energia Para Ler" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Ballet Municipal de Saquarema participou da feira itinerante "Energia Para Ler"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/10/2024 15:38

Saquarema - O corpo de ballet municipal de Saquarema se apresentou, na última sexta-feira (25), no encerramento do projeto "Energia Para Ler", realizado pela Enel Rio em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Saquarema. Composto por sete bailarinas, o grupo arrancou aplausos da plateia que prestigiou o evento.

fotogaleria



Duas coreografias foram apresentadas no evento, “Sonhos” e “My Way”. Em todas as exibições, as bailarinas puderam demonstrar todas as técnicas trabalhadas durante os ensaios do grupo. Duas coreografias foram apresentadas no evento, “Sonhos” e “My Way”. Em todas as exibições, as bailarinas puderam demonstrar todas as técnicas trabalhadas durante os ensaios do grupo.

Corpo de ballet municipal



Criado em novembro de 2021, o corpo de ballet da Prefeitura de Saquarema possui sete bailarinas, escolhidas por meio de audições compostas por júri técnico especializado.

Desde a criação, já se apresentaram em diversos locais, como a inauguração da exposição da trajetória de bailarina Ana Maria Botafogo, na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, além de eventos municipais e festivais de danças do Conselho Brasileiro de Dança, Festival Internacional de Dança de Cabo Frio, entre outros.