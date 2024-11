Cidade de Saquarema inaugurou o primeiro aparelho de ressonância magnética da Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 08/11/2024 11:21

Saquarema - A cidade de Saquarema inaugurou o primeiro aparelho de ressonância magnética (RM) disponível em uma unidade pública da Região dos Lagos na última semana. O equipamento foi instalado no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e já está proporcionando um alívio significativo para os pacientes. Até então, precisavam esperar pela Central de Regulação e terem que viajar para outras cidades em busca desse exame essencial ou serem encaminhados para outros serviços.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prima Qualitá Saúde e a secretaria municipal de Saúde de Saquarema, visando atender à alta demanda por esse atendimento de alta complexidade. O município, por não ter obrigação legal de oferecer esse serviço, decidiu agir diante da crescente necessidade. A ressonância magnética, por sua complexidade, possui elevado custo, sendo geralmente de responsabilidade dos governos Estadual e Federal, mas agora está também disponibilizada pelo município.

Com a sala pronta e o aparelho já em funcionamento, todos os detalhes foram cuidadosamente organizados. O serviço inicialmente será capaz de realizar no mínimo 200 exames mensais, com potencial de aumentar esse número posteriormente, conforme a demanda e a capacidade de atendimento. O procedimento é indicado quando os outros procedimentos por imagem deixam de ser eficientes na acurácia dos diagnósticos. Geralmente, a maior demanda de pacientes submetidos são aqueles com quadros neurológicos ou ortopédicos.

"Sabemos que existe uma demanda muito grande para esse tipo de diagnóstico aqui em nossa cidade, e muitos usuários aguardam na fila do estado para liberação de uma vaga. Pensando nisso, muito em breve nós vamos passar a oferecer aqui no município. A chegada do primeiro aparelho de ressonância magnética é um avanço histórico para o município", afirmou o diretor-administrativo do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, Diones Rocha.

A chegada desse equipamento a Saquarema significa um avanço no atendimento à saúde local. Isso traz mais conforto, rapidez e agilidade nos diagnósticos, especialmente para aqueles que aguardam há meses por uma vaga. Além do menor tempo de espera para os cidadãos de Saquarema, diminuição dos custos com transporte, diárias, dentre outras vantagens.

Com esse acesso, o sistema de saúde de Saquarema se fortalece, oferecendo um serviço mais completo e facilitando o tratamento de doenças que necessitam de diagnósticos precisos, como problemas musculares e articulares. A expectativa é de que o serviço contribua não só para reduzir a fila de espera, mas também para melhorar a qualidade do atendimento.



Com a aquisição do novo equipamento, o município fortalece a detecção precoce de doenças neurológicas, lesões musculoesqueléticas, enfermidades cardíacas e vasculares, tumores, patologias abdominais, entre outras. Os exames terão resultados entregues em prazos mais curtos, facilitando o início ágil e eficiente do tratamento.