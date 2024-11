Prefeitura de Saquarema recebe prêmio da ONU - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2024 19:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema recebeu, na última quinta-feira (14), a premiação “Desafio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O evento, no qual foi contemplado o projeto Saquarema 2030, aconteceu na Praça Mauá, na cidade do Rio de Janeiro, e faz parte do G20 Social, que antecede o encontro dos líderes das maiores economias do mundo.

O G20 Social é um evento inédito que tem como objetivo ampliar a participação não-governamental nas atividades e nos processos decisórios do Grupo dos 20 e que visa garantir espaço para as diferentes vozes e reivindicações das populações e de agentes não-governamentais.“A inquietação da nossa gestão em construir uma Saquarema para o futuro fez a gente se organizar, estudar, aprender com o que dá certo, juntar os servidores, chamar a população e, juntos, elaborarmos o Saquarema 2030”, explicou a prefeita Manoela Peres.Disputando com outras 42 cidades, o Saquarema 2030 ganhou o prêmio Desafio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao ganhar o prêmio, Saquarema, que é conhecida mundialmente pelo surf, agora é reconhecida também por sua administração eficiente e sustentável, mostrando que tem muito mais que boas ondas para oferecer. Com a premiação, Saquarema entra para o hall de cidades do mundo que estão colaborando para o alcance dos ODS da ONU.Lançado em 2023, o projeto Saquarema 2030 é uma estratégia em andamento da cidade e foi desenvolvido a partir do compromisso da prefeitura de estruturar o desenvolvimento sustentável, garantindo um futuro justo e alinhado aos ODS 16 e 17.Desde então, mais de mil servidores já foram capacitados nos temas da Agenda 2030, e 135 projetos de políticas públicas foram compartilhados entre os municípios da região. Dessas experiências surgiram projetos colaborativos com outras cidades e com secretarias estaduais, como o Fórum da Economia do Mar, que tem alavancado projetos estratégicos, a exemplo do programa Bandeira Azul; a criação de um calendário integrado de eventos de gastronomia local baseado na pesca; e a construção de observatórios de monitoramento de dados relativos às ODS.“Esse prêmio é o reconhecimento do trabalho de toda uma equipe. Pessoas dedicadas ao futuro da nossa cidade. E o futuro é agora. Agradecemos muito por todo reconhecimento”, finaliza a prefeita.Mais informações sobre a premiação “Desafio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura de Saquarema.