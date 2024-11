Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, dicursou no G20 Social nesta sexta-feira (15) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2024 18:44

Saquarema - A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, participou, na última sexta-feira (15), na cidade do Rio de Janeiro, do segundo dia do G20 Social, evento inédito com foco em discussões transversais sobre desenvolvimento sustentável que antecede a Cúpula do G20.

Convidada por membros da ONU, organizadores do G20 e representantes do Governo do Estado do Rio, Manoela participou da assinatura do Memorando de Entendimento com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e de painel que abordou a trajetória do projeto vencedor Saquarema 2030.Ao lado de representantes da ONU, do governo federal e da subsecretaria Estadual de Meio Ambiente, Manoela explicou, no painel Cooperação para Cidades Verdes e Resilientes, a trajetória - da concepção à vitória - e os objetivos do projeto Saquarema 2030, grande vencedor do prêmio concedido pela ONU “Desafio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, numa disputa que envolveu 42 cidades.“A necessidade de preparar Saquarema para um futuro sustentável e promover qualidade de vida para todos os cidadãos fez com que a nossa gestão se debruçasse sobre esse desafio de impacto positivo para a população”, explicou.A Prefeita dividiu a mesa com o especialista em Resiliência Urbana, Clement Cruz; o Secretário Executivo da ICLEI (Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais), Rodrigo Perpétuo; a subsecretária estadual de Meio Ambiente, Ana Asti; além de Cecília Malaguti, da Agência Brasil de Cooperação.Para a Prefeita, o evento corrobora para fortalecer ainda mais o caminho que vem sendo construído. “O desafio principal era trazer conhecimento sobre gestão com sustentabilidade para uma cidade de 90 mil habitantes. O nosso caminho foi chamar secretários e organizar os servidores para juntos pensarmos na melhoria dos projetos que já estavam em curso e tirarmos novas ideias do papel. Muito foi feito, mas ainda é só o começo”, concluiu a prefeita.