Defesa Civil de Saquarema participou da entrega do protocolo de alarmes e sirenes no Rio nesta terça-feira (12) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Defesa Civil de Saquarema participou da entrega do protocolo de alarmes e sirenes no Rio nesta terça-feira (12)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/11/2024 16:25

Saquarema - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema, participou, nesta terça-feira (12), da cerimônia de entrega do protocolo de alarmes e sirenes, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Rio de Janeiro. O evento foi promovido pelo Centro de Monitoramento de Desastres (CEMADEN) como resultado de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Defesa Civil (SEDEC) e o CEMADEN, com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção de desastres naturais.

fotogaleria

A cerimônia contou com a presença do Secretário Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Tarciso Antônio de Salles Júnior, do Subsecretário de Defesa Civil do Estado, Coronel Marco Albino Lourenço Pereira, e de Agentes de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Durante o evento, foi entregue o protocolo do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro, que beneficiará 13 municípios, visando fortalecer a segurança e a comunicação em emergências, proporcionando maior proteção à população.O protocolo visa proteger comunidades localizadas em áreas vulneráveis a deslizamentos de terra, quedas de blocos e rochas. A instalação de alarmes e sirenes será essencial para alertar a população em emergências, permitindo evacuações rápidas e seguras.O sistema de alerta funciona com base em gatilhos acionados pelos índices pluviométricos locais. Quando esses índices atingem níveis críticos, o CEMADEN envia notificações às prefeituras com sistemas de alarme, que devem ativar os dispositivos de alerta conforme as orientações recebidas.A participação da Defesa Civil de Saquarema no evento foi crucial para fortalecer a colaboração com a SEDEC e com o CEMADEN, bem como para acessar protocolos de emergência atualizados, além de capacitar a equipe local para lidar com desastres naturais, resultando em maior e melhor proteção para a população saquaremense situada em áreas de risco.A Defesa Civil de Saquarema está cogitando a instalação de sistemas de alarmes nas áreas vulneráveis, com o objetivo de garantir maior segurança para as comunidades em caso de eventos geológicos e climáticos extremos. Para isso, o Ten. Cel. Alexander Antony, Diretor do CEMADEN-RJ, agendará uma visita técnica ao município para dar início à avaliação.