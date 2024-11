Guarda Ambiental resgata mais um jacaré-de-papo-amarelo em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/11/2024 10:53

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada, na tarde da última segunda-feira (11), para realizar o resgate de mais um jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), um adulto, medindo 1,75m e pesando 40kg. O réptil estava em frente ao portão de uma residência, no bairro Leigo, na região da Turfa. Como estava em perfeito estado de saúde, o espécime foi capturado e reinserido em área de preservação ambiental. O último resgate de jacaré-de-papo-amarelo feito pela Guarda, ocorreu há menos de uma semana, em Sampaio Corrêa.



A reincidência



Nesta época do ano, na qual a ocorrência de chuvas fortes é comum, a alteração de seu habitat, pela força das águas, pode fazer com que os jacarés se desloquem para regiões fora de seu território, procurando refúgio em locais mais altos, como ruas e quintais de áreas urbanizadas. A cheia dos rios também pode acabar somada ao período de reprodução, quando a espécie se desloca mais. Assim, é mais comum jacarés serem vistos em locais inusitados, principalmente nesta época, o que pode significar mais encontros entre esses répteis e humanos, aumentando a necessidade de resgates.



Os jacarés são animais de hábitos noturnos e, durante o dia, formam grupos para tomar sol. Chegam a viver até 50 anos e são ecologicamente muito importantes, pelo controle biológico que realizam de outras espécies de animais. Habitando uma variedade de ambientes como pântanos, charcos, rios e riachos, com forte associação a vegetação aquática densa, os jacarés são carnívoros e podem medir mais de 2 metros.



É muito importante destacar que não se deve tentar fazer o resgate desses animais por conta própria, já que a manipulação deve ser feita apenas por pessoas treinadas e com instrumentos específicos. Ao avistar um animal silvestre, a população deve entrar em contato imediato com a Guarda Ambiental, através do telefone (22) 99279-0540. A recomendação é de que a pessoa evite se aproximar do animal, devendo apenas observar sua provável localização, mantendo distância segura até a chegada do resgate.