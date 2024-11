Escritora e ativista indígena, Eliane Potiguara, será homenageada na FLIS - Divulgação

Publicado 12/11/2024 06:57

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realiza a terceira edição da Feira Literária de Saquarema (FLIS) até a quarta-feira da próxima semana (20). O evento, que já faz parte do calendário cultural da cidade, acontecerá novamente no Campo de Aviação, no Centro, com uma programação diversificada para todas as idades.

Nesta edição, a homenageada será a escritora e ativista indígena Eliane Potiguara, reconhecida por sua incansável luta em prol dos direitos dos povos indígenas e finalista do prestigiado Prêmio Juca Pato e premiada com a Ordem do Mérito Cultural, pelo Ministério da Cultura, e é autora de consagradas obras como Autora de “A Terra É a Mãe do Índio” e de “Metade Cara, Metade Máscara”.

Ao longo da feira, a autora participará de atividades que destacam o papel da literatura indígena como ferramenta de transformação social.

Com uma expectativa de público de 100 mil pessoas e uma extensa programação, a FLIS contará com mesas redondas, oficinas, apresentações culturais e rodas de conversa. Durante as manhãs e tardes, o público infantil e juvenil poderá conferir sessões de contação de histórias, oficinas literárias e atividades interativas. Nas noites, renomados autores participarão de debates sobre inclusão, bibliodiversidade e as múltiplas facetas da literatura brasileira contemporânea. Entre os destaques está a mesa redonda com Eliane Potiguara e Daniel Munduruku, que irão falar sobre a literatura indígena e os desafios enfrentados pelos povos originários. Além disso, autores como Ondjaki e Conceição Evaristo também estão confirmados.

Já a programação cultural da FLIS contará com o show de abertura do Mágico Patrick e a performance do grupo Violúdico. Na feira de livros, 80 editoras e 180 boxes estarão disponíveis, permitindo que estudantes da rede pública adquiram obras literárias por meio de vouchers oferecidos pela Prefeitura, incentivando a leitura entre os jovens.

A inclusão também terá destaque na FLIS deste ano. Entre os dias 13 e 14 de novembro, a "Oficina Musical Inclusiva" e a "Contação de Histórias com Acessibilidade" garantirão atividades adaptadas para todos os públicos.

O encerramento, marcado para o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, terá a participação da Intelectual “Diferentona” Bárbara Carine, que fará uma palestra sobre suas obras "Querido Estudante Negro" e "Como Ser um Educador Antirracista", onde serão abordados a importância da educação antirracista e o fortalecimento da identidade negra no ambiente escolar, destacando como esses temas são essenciais para combater o racismo estrutural na sociedade. A cantora Bia Bedran promete um super show para encerrar a terceira edição da FLIS 2024 com chave de ouro.