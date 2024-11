Prefeitura Municipal de Saquarema participou da 32ª edição da FESTURIS em Gramado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/11/2024 14:15

Saquarema - A Prefeitura Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, participou da 32ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS), que ocorreu na última semana, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O evento, considerado um dos maiores do setor turístico no Brasil, reuniu mais de 12 mil participantes, incluindo empresários do setor e empresas voltadas diretamente para o consumidor final.

A FESTURIS contou com mais de 400 estandes, sete palcos de conteúdos e a presença de mais de 50 destinos internacionais, o que reforça sua importância como plataforma de negócios e divulgação para o mercado global de turismo.

Durante o evento, Saquarema foi representada pela Diretora de Turismo, Daniele Mazzeo, e pela Assessora Maria Helena Lage. As duas profissionais desempenharam um papel fundamental, apresentando o município como uma opção atrativa para turistas que buscam não apenas as belezas naturais da cidade, mas também sua infraestrutura em crescimento e os novos investimentos no setor de turismo.

Cenário internacional

“Participar da FESTURIS é uma oportunidade única para mostrar Saquarema como um destino turístico consolidado e de grande potencial. Estamos trabalhando para atrair mais turistas, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e até do exterior. Eventos como esse são fundamentais para fortalecer nossa presença no cenário nacional e internacional”, afirmou Daniele Mazzeo, diretora de Turismo de Saquarema.

Em sua participação, Saquarema se destacou como um destino turístico em crescimento, com um potencial único a ser explorado, tanto por operadores turísticos nacionais quanto internacionais. O Secretário Municipal de Turismo de Saquarema, Rafael Castro, enfatizou a relevância da presença do município no evento, enfatizando que a feira proporcionou uma excelente oportunidade para divulgar a cidade, suas belezas naturais e atrativos turísticos.

“Participar deste evento é essencial para fortalecer nossa presença no mercado turístico e atrair cada vez mais visitantes para nossa cidade Estamos aproveitando essa vitrine para divulgar as nossas belezas naturais, nossa infraestrutura em expansão e as diversas opções de lazer e turismo que a cidade tem a oferecer”, contou.