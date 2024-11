Prefeitura de Saquarema encerrou a campanha de vacinação antirrábica de 2024 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema encerrou a campanha de vacinação antirrábica de 2024Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/11/2024 15:50

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema encerrou a campanha de vacinação antirrábica do ano de 2024, superando a meta a ser atingida. Durante a campanha deste ano, foram vacinados 3.577 gatos e 15.023 cães, totalizando 18,6 mil animais. A meta da campanha seria a vacinação de 80% dos animais existentes, mas o atingimento acabou totalizando 137,34% do total.

A meta de animais vacinados é estipulada pelo Ministério da Saúde e varia de acordo com a população de humanos na cidade. Desta forma, a orientação é que o número de cães imunizados seja de 20% do número de pessoas. Já o número de gatos imunizados deve ser maior que 10% do número de cães existentes.

Embora a campanha tenha sido encerrada, a vacinação prosseguirá na Clínica Veterinária Municipal, em Jaconé, até a sexta-feira (29), para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de imunizar seus pets. A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua 7, esquina com a Rua 13, na Sede da Secretaria dos Direitos dos Animais.

A campanha Municipal de Vacinação Antirrábica 2024 foi realizada pela Secretaria de Saúde, com o apoio da Secretaria dos Direitos dos Animais, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Defesa Civil de Saquarema e alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras.