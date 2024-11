Moradores da Serra do Mato Grosso, em Saquarema, ganham posto de saúde - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Moradores da Serra do Mato Grosso, em Saquarema, ganham posto de saúde

Publicado 08/11/2024 16:05

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou, nesta quinta-feira (7), com a presença da população, o novo posto de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Mato Grosso, em Sampaio Corrêa. A nova unidade de saúde, localizada na Rua Ezequias Teixeira de Souza, atenderá aos moradores do bairro e redondezas.

A unidade conta com amplas salas e possui novos equipamentos para atendimento aos pacientes e mais conforto para os usuários e profissionais de saúde. A nova ESF oferece atendimento odontológico, coletas para exames laboratoriais, vacinas e acompanhamentos para diabéticos, hipertensos, gestantes (pré-natal) e recém-nascidos. A ESF também contará com seis Agentes Comunitários de Saúde, que trabalharão preventivamente com visitas e atendimentos domiciliares às famílias cadastradas dos bairros de atuação, e Médicos de Saúde da Família, que visitarão os pacientes impossibilitados de comparecer à unidade de saúde.Com a construção do novo posto, será ampliada a cobertura da Saúde da Família no município de Saquarema. Atualmente, a Prefeitura conta com 17 postos de Estratégia de Saúde da Família, dos quais 06 foram criados nos últimos oito anos. Outras quatro unidades estão em fase de construção nos bairros Boqueirão, Verde Vale, Guarani e Madressilva, que vão receber mais 10 equipes. Já os postos dos bairros Palmital, Rio das Areia e Rio Mole serão reformados e ampliados, aumentando as respectivas capacidades de atendimento. No mesmo período, também foram criados o serviço de Socorro Saúde, três clínicas especializadas, duas clínicas de imagem, um Centro de Reabilitação e construído um dos maiores hospitais do interior do Estado, o Nossa Senhora de Nazareth, localizado na Cidade da Saúde.A ESF do bairro Mato Grosso recebeu o nome de Gervásio Francisco de Oliveira. Morador da região. Gervásio era funcionário público, foi vice-prefeito, secretário municipal de Administração, além de ocupar diversos cargos na Prefeitura. Sempre ajudava os moradores e era muito atuante na conquista de melhorias para a região de Sampaio Corrêa.