1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente acontecerá no mês de dezembro em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/11/2024 10:47

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Com o tema “O Desafio da Transformação Ecológica”, o evento será realizado na sexta-feira, dia 6 de dezembro, das 9h às 18h, na Casa do Educador.

Estudos apontam que o ano de 2023 foi o mais quente da história e este aumento de temperatura do planeta foi percebido em todo o Brasil na forma de ondas de calor, inundações e secas severas. Estes eventos extremos, cada vez mais intensos e frequentes, podem ser atribuídos ao aquecimento global. Temos urgência para frear o agravamento desta crise climática e garantir uma transição rápida e justa para um modelo de desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa entre outros desafios.

A Conferência Municipal de Meio Ambiente, realizada através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é a etapa inicial e preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que ocorrerá em 2025. As conferências são processos participativos que promovem amplo diálogo sobre a temática da emergência climática para definir propostas e reforçar a governança climática.

Objetivo e propostas

A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo fundamental incentivar a ampla participação da população, sobretudo daqueles que vivem em território e condições de vulnerabilidade. A conferência trabalhará com cinco eixos temáticos: (I) mitigação; (II) adaptação e preparação para desastres; (III) justiça climática; (IV) transformação ecológica; (V) governança e educação ambiental.

“Queremos enviar até 10 propostas sobre os 5 eixos temáticos (duas propostas por eixo), além de eleger dois delegados municipais que representarão o Município, levando as propostas para a Conferência Estadual do Meio Ambiente”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Gilmar da Rocha Magalhães.

A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente é aberta a toda a população com 16 anos de idade ou mais. A sua realização é pautada por um regulamento no qual estão descritos os objetivos, as regras de participação, os prazos, a programação da conferência e a forma de eleição das pessoas delegadas. Este regulamento está publicado no Diário Oficial de Saquarema da última quinta-feira (7), juntamente com a convocação da conferência pelo poder público através de portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.