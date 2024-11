Prefeitura de Saquarema realizou mais uma edição da Campanha de Adoção de Animais Domésticos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizou mais uma edição da Campanha de Adoção de Animais DomésticosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/11/2024 17:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizou mais uma edição da Campanha de Adoção de Animais Domésticos no município, no último domingo (10). O evento, que aconteceu na Rua Professor Souza, em frente à Praça Santo Antônio, em Bacaxá, foi um grande sucesso, com um recorde de 36 animais adotados.

A campanha teve como objetivo promover a adoção responsável de cães e gatos, oferecendo aos moradores a oportunidade de adotarem um pet de maneira segura e com todo o suporte necessário para garantir o bem-estar dos animais.

A equipe da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais esteve presente orientando os futuros adotantes sobre os cuidados necessários e a responsabilidade envolvida na adoção. Os interessados puderam conhecer os pets disponíveis, que foram selecionados para encontrar um lar seguro e amoroso.

Próxima edição

A próxima edição da Campanha de Adoção de Animais Domésticos está prevista para ser realizada no sábado (30), das 08h às 13h, em frente à Igreja de Santo Antônio, em Bacaxá.

Os interessados em adotar os pets devem apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além da assinatura do Termo de Adoção Responsável. Para mais informações, basta entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais através do e-mail: smdireitoanimal@gmail.com.