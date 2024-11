Inscrições gratuitas para a 5ª Mostra de Dança de Saquarema são abertas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/11/2024 10:59

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará a 5ª Mostra de Dança de Saquarema de 28 a 30 de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 25 de novembro, através do e-mail mostradedancasaquarema@gmail.com ou pelo Whatsapp da Subsecretaria de Cultura, número (22) 99742-3893.

O evento, não competitivo, será realizado na Praça Oscar de Macedo Soares (Praça do Artesanato), no Centro da cidade, e contará com a participação de escolas de dança de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, além de companhias de dança de outros estados do país.

As apresentações englobam variadas modalidades de dança, como ballet clássico, jazz e danças moderna, contemporânea, de salão, flamenca, cigana, urbanas e gospel.

“Nosso espetáculo de dança faz parte do calendário cultural do município e é aguardado por diversos grupos e escolas de dança no Estado do Rio. Isso mostra como o evento vem ganhando importância no cenário cultural estadual. Com a mostra, temos a oportunidade de conhecer novos artistas e incentivar a prática da dança na nossa população”, afirmou a Pprefeita Manoela Peres.

A Mostra de Dança de Saquarema tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas dos participantes, dando maior visibilidade e oportunidade para artistas e grupos de dança.