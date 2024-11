Rampas de voo livre da Serra do Mato Grosso agora são Patrimônio Turístico Estadual - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Rampas de voo livre da Serra do Mato Grosso agora são Patrimônio Turístico EstadualDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/11/2024 11:24

Saquarema - Saquarema tem um novo Patrimônio Turístico em seu território. O Governador Cláudio Castro sancionou, na última quarta-feira (6), a Lei 10.561/2024, que declara as rampas de voo livre da Serra do Mato Grosso como Patrimônio Turístico Estadual. O título veio por meio do projeto de lei 6249/2022, de autoria do Deputado Estadual Dr. Pedro Ricardo.

Com a nova lei, que já está em vigor, o Poder Executivo Estadual fica autorizado a apoiar, por meio de seus órgãos competentes, as iniciativas que visem à valorização e divulgação do atrativo turístico e esportivo. De acordo com o texto da lei, o novo título não impede a realização de obras, reformas, benfeitorias ou outras intervenções no local.“Graças ao projeto do nosso gabinete, agora Saquarema está cada vez mais no cenário turístico nacional e internacional, principalmente no ecoturismo e no turismo de aventura”, afirmou o deputado estadual Dr. Pedro Ricardo.“Quero agradecer ao trabalho e empenho do Deputado Pedro Ricardo para trazer melhorias para a nossa cidade. O reconhecimento que o Governo do Estado fez dando esse importante título às nossas rampas de voo livre nos ajuda a buscar mais melhorias para a região, bem como incentivar a prática de esportes e campeonatos da modalidade”, completou a prefeita Manoela Peres.As rampas de voo livre de Saquarema estão situadas na Serra do Mato Grosso, no distrito de Sampaio Corrêa. Instaladas a uma altitude de 750 metros do nível do mar, atraem um grande número de atletas da modalidade. Seja na rampa ou em voo, o praticante tem várias atrações, como a vista da serra, do mar e das lagoas, não só as de Saquarema, mas de boa parte da Região dos Lagos.Muitos atletas consideram as rampas de voo livre de Saquarema como uma das melhores do país, pois possuem excelentes condições para decolagem e várias opções de pouso. Há 5 rampas que atendem todos os quadrantes: a primeira na subida da estrada de acesso é a rampa Sul, com decolagens para os quadrantes Sul (S), Sudeste (SE) e Sudoeste (SW). Mais à frente, chega-se à rampa Norte, com decolagens para os quadrantes Norte (N), Noroeste (NW) e Oeste (W) e que possui suave inclinação e conta com grande espaço para montagem e decolagem de vários equipamentos e conta com Wifi, área coberta, banheiros e lanchonete.A terceira rampa é a Leste, com decolagens para os quadrantes Leste (L), Norte (N), Nordeste (NE), que também possui espaço para montagem e decolagem para vários parapentes. O voo de quadrante Nordeste é o predominante na região possibilitando grandes voos de cross country.A melhor época para voo é entre os meses de dezembro até início de março. Contudo, há a possibilidade de voo durante todo o ano.