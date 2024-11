Prefeitura de Saquarema oferece capaitação gratuita para microempreendedores e empresários - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2024 18:37

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e em parceria com o SEBRAE-RJ, está oferecendo uma capacitação gratuita para os empreendedores da cidade. Com o tema “Como Satisfazer e Encantar os Seus Clientes”, a formação tem foco em aumentar as oportunidades de negócio com as vendas do final de ano e é voltada para microempreendedores, empresários e seus funcionários, além de pessoas interessadas no tema.

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o formulário no link . O evento será no dia 25 de novembro, das 18h às 21h, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, localizado na Rua Domingos de Aguiar Cardoso, nº 24, no bairro Porto da Roça.

Durante o evento, os participantes terão acesso a algumas dicas para aumentar as vendas no final do ano, como planejamento de comunicação, capacitação de equipe de vendas, montagem de equipe de apoio, oferta de formas de pagamento diversas, criação de “combos” promocionais e a valorização de clientes leais, entre outras. A capacitação será ministrada por Elisandra da Rosa Weigert, analista de atendimento do SEBRAE/RJ.

Demanda extraordinária

O período de vendas de fim de ano é uma época de grande movimentação no comércio local, com uma demanda extraordinária e oportunidades de lucro. É uma excelente oportunidade para os negócios, pois as pessoas estão mais propensas a comprar para presentear e planejar as festas de Natal e Ano Novo. Em todo o país, a expectativa é alta para o aumento de vendas e a geração de empregos temporários.

“O comércio de Saquarema é muito forte e movimenta valores expressivos para a economia da nossa cidade. O período de final de ano, com a Black Friday e as festas de Natal e Réveillon, é importantíssimo para aumentar o faturamento de cada empresa. Com isso, novos investimentos poderão ser feitos, aumentando o número de vagas de emprego ofertadas e fazendo toda a economia girar”, comemorou a prefeita Manoela Peres.