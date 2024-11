Prefeitura de Saquarema inicia a entrega de kits de Higiene Bucal na rede municipal de ensino - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/11/2024 07:28

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está dando início à entrega de kits de Higiene Bucal, que fazem parte do projeto Saúde Bucal nas Escolas. Dirigido aos alunos da rede municipal de ensino, o projeto prevê a distribuição de cerca de 20 mil kits que já estão sendo entregues para os alunos da Creche à EJA (Educação de Jovens e Adultos). O projeto engloba a atuação das secretarias municipais de Saúde e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

Compostos por uma escova dental, fio dental e três cremes dentais, além de um folheto explicativo sobre a forma correta de fazer a higiene bucal para cada faixa etária, os kits de dois tipos, específicos para crianças e adultos, serão levados para casa pelos alunos e repostos de três em três meses, que é o prazo ideal, recomendado pelo Conselho de Odontologia, para a substituição das escovas dentais para que seja obtida a perfeita eficácia da higiene.“Eu fico muito feliz com este projeto, por ser mãe e dentista, porque sei a importância que a distribuição dessas escovas, fio dental e creme dental pode fazer na qualidade de vida das pessoas. Eu lembro, anos atrás, quando trabalhei em posto de saúde, da existência de casas onde que só havia uma escova de dentes para atender à família inteira”, comentou a prefeita Manoela Peres.A distribuição dos kits, que tem como objetivo prevenir a incidência de cáries e de doenças bucais, vem para complementar a atuação das equipes de odontologia dos postos de saúde que fazem, sistematicamente, assistência dentro das escolas e ensinam como deve ser feita a escovação, a utilização do fio dental e quantas vezes deve ser realizada a higiene bucal por dia. Em breve, todos os alunos das unidades de ensino municipais de Saquarema já estarão com seus kits em mãos e poderão cuidar, ainda mais, da sua saúde e do seu sorriso.