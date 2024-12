População de Saquarema ganha clínicas da Criança e da Mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

População de Saquarema ganha clínicas da Criança e da MulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/12/2024 18:14

Saquarema - Saquarema deu mais um passo na transformação da saúde pública, nesta quarta-feira (18), com a inauguração das Clínicas da Mulher e da Criança. Localizadas na Cidade da Saúde, em Verde Vale, as novas unidades oferecem estrutura moderna e acolhedora, garantindo atendimento humanizado e especializado para diferentes públicos.

Com as inaugurações, a cidade reforça sua posição como modelo em saúde pública em toda a Região dos Lagos, oferecendo serviços de excelência para seus moradores e contribuindo para o desenvolvimento social da região.Para a Prefeita Manoela Peres, trazer o que tem de melhor e mais moderno na área da saúde é sinônimo de cuidado e respeito com a população. “Estamos criando um marco para a saúde de Saquarema. Essas clínicas contam com equipamentos modernos e temos profissionais de excelência, um exemplo do que significa cuidar das pessoas com qualidade e respeito”, afirmou.Projetada para realizar até 200 atendimentos por dia, a Clínica da Criança é um espaço dedicado ao cuidado integral. A unidade conta com seis consultórios especializados, salas de vacina e procedimentos rápidos, além de áreas lúdicas que tornam a experiência mais acolhedora para os pequenos e suas famílias.Entre os serviços oferecidos estão pediatria, puericultura, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, gastropediatria, neurologia, psiquiatria, ortopedia, psicopedagogia, pneumologia.A nova Clínica da Mulher substitui a antiga unidade, a primeira das clínicas especializadas, inaugurada ainda em 2017, ampliando os serviços e oferecendo novas especialidades, exames e procedimentos voltados à saúde feminina. A nova estrutura conta com 8 consultórios, sala de preventivo, ultrassonografia, mamografia, sala de vacinas e farmácia, além de sala de atendimento odontológico.As novas clínicas integram a Cidade da Saúde, o maior complexo hospitalar da Região dos Lagos. Atualmente, o espaço já conta com o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, o Centro de Imagens e uma creche municipal. O Centro Municipal de Reabilitação e o Centro de Especialidades Odontológicas estão em fase de obras e, no futuro, o local também abrigará a Clínica do Idoso e a Clínica do Homem, consolidando-se como referência em saúde pública.“A Cidade da Saúde é um sonho realizado. Um espaço pensado para oferecer o melhor em atendimento e bem-estar para toda a população. Estamos investindo em uma saúde pública mais eficiente, moderna e acessível. Saúde é qualidade de vida e é isso que estamos garantindo ao saquaremense”, finalizou a prefeita.As consultas e exames realizados na Clínica da Mulher serão agendados por meio de encaminhamento das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), da Central do Cidadão ou por agendamento direto na unidade, conforme a necessidade e orientação médica. Já o agendamento das crianças será realizado direto na própria Clínica.