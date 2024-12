Cidade de Saquarema sobre de categoria no Mapa do Turismo Brasileiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/12/2024 22:46 | Atualizado 19/12/2024 22:47

Saquarema - O verão começa neste sábado (21), e já traz a boa notícia para a Capital Nacional do Surf, que encerra 2024 com uma conquista histórica: o município foi elevado à Categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do país. A classificação, divulgada pelo Ministério do Turismo, reconhece o esforço coletivo da gestão municipal, do setor privado e de instituições parceiras que trabalham para impulsionar o turismo na região.

A elevação de Saquarema e de outros municípios da Costa do Sol reflete o fortalecimento do turismo na região, que agora conta com seis cidades na Categoria A. No Brasil, apenas 145 municípios estão nesta categoria entre os 5.570 existentes, destacando Saquarema como um destino estratégico tanto para o turismo nacional quanto internacional.

Esforços determinantes

O avanço foi alcançado após um ano de intenso trabalho. Entre as ações realizadas, destacam-se o aumento no número de empresas cadastradas no CADASTUR, o engajamento de associações comerciais e universidades e a colaboração entre as secretarias de turismo e os Conventions & Visitors Bureaus, além da presença da diretoria de turismo municipal em feiras, fóruns e eventos, em todo país. Esses esforços foram determinantes para atender aos critérios exigidos pelo Ministério do Turismo e para fortalecer a cadeia produtiva do turismo em Saquarema.

A prefeita Manoela Peres celebrou a conquista. “Saquarema sempre foi um destino reconhecido por suas belezas naturais e seu potencial turístico. Essa elevação é um reflexo do nosso compromisso com o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas para o turismo. Estamos prontos para seguir crescendo e atraindo cada vez mais visitantes”.

A classificação no Mapa do Turismo Brasileiro leva em conta uma série de indicadores, como a geração de emprego e renda no setor, infraestrutura turística, número de visitantes e a organização dos destinos. Com a nova categorização, Saquarema ganha ainda mais visibilidade para receber investimentos e ampliar sua participação em programas e projetos do Ministério do Turismo.