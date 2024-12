Prefeitura inicia pré-matrícula para a rede municipal de educação de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura inicia pré-matrícula para a rede municipal de educação de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/12/2024 12:15

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, iniciou o período de pré-matrícula para as escolas da Rede Municipal de Educação. Há vagas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições deverão ser feitas na plataforma Siseduc , até o dia 04 de janeiro de 2025. O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 10 de janeiro, na mesma plataforma de inscrições.

Para fazer a pré-matrícula, serão solicitados os seguintes documentos dos alunos e responsáveis para ingresso nos períodos ou ano:

I – Histórico Escolar ou protocolo de transferência da escola de origem;

II -Documento atualizado que comprove a necessidade de atendimento especializado;

III – Fotocópia da carteira de vacinação atualizada, para alunos até 06 anos de idade;

IV – Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

V – Fotocópia da Carteira de Identidade do responsável ou do aluno se for maior;

VI – Fotocópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos);

VII – 2 fotos (3X4) recentes;

VIII – Fotocópia do Certificado do Serviço Militar (para rapazes acima de 18 anos);

IX – Fotocópia do Comprovante de Residência.

De acordo com o estabelecido nos artigos 108 e 109 do Regimento Escolar Básico da Rede Municipal de Ensino de Saquarema, a matrícula só será efetivada com a apresentação do Histórico Escolar original no prazo de 30 dias úteis. Caso não seja comprovada a escolaridade anterior, o aluno será submetido a uma avaliação para classificá-lo em ano compatível com seu nível de desenvolvimento.