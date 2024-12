Prefeita Manoela Peres e a prefeita eleita Lucimar Vidal receberam o relatório final da Equipe de Transição Governamental - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/12/2024 12:06

Saquarema - A Prefeita Manoela Peres e a Prefeita eleita Lucimar Vidal receberam, na quinta-feira (19), o relatório final da Equipe de Transição Governamental. O texto mostra o cenário de como a atual gestão está deixando o município para a nova administração, que se inicia em 01 de janeiro.

O relatório serviu para registrar os trabalhos e os resultados obtidos pela Equipe de Transição Governamental, em conformidade ao disposto nos decretos municipais nº 761/2008 e nº 2904/2024, além da Nota Técnica 004, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.De acordo com o relatório, os técnicos constataram que Saquarema conta com uma administração equilibrada, tanto em estrutura de pessoal, estrutura física, contas e previdência, permitindo uma transição adequada e sem previsão de intercorrências que possam afetar a prestação de serviços ao cidadão. Quanto às contas, a avaliação indica normalidade fiscal.“Recebi o relatório final com muita alegria e certeza de que o trabalho foi bem desenvolvido nos últimos anos. Estamos deixando o governo municipal com disponibilidade fiscal e caixa em dia, o que demonstra a capacidade do município em honrar seus compromissos financeiros e manter o equilíbrio fiscal. A Lucimar vai encontrar uma Prefeitura em dia, funcionando plenamente, e com os projetos e ações em dia”, afirmou a prefeita Manoela Peres.Os trabalhos da Equipe de Transição Governamental 2024-2025 trazem resultados que permitem uma visão geral do cenário da Administração Pública Municipal, podendo facilitar as decisões nos primeiros passos do próximo mandato, sem dispensar atualizações e aprofundamento de estudos em cada área.