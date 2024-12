Prefeitura de Saquarema entrega certificados para alunos do Conexão Universitária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/12/2024 11:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizou, na última segunda-feira (23), a entrega de 1.541 certificados para alunos aprovados em mais uma edição do Programa Conexão Universitária.

A cerimônia aconteceu no novo Centro de Convenções da cidade e contou com a presença de autoridades e familiares dos alunos contemplados. Com mais de 11 mil alunos beneficiados desde a sua criação, o programa reafirma o compromisso da Prefeitura em oferecer oportunidades que transformam vidas e constroem um futuro mais promissor.Criado em 2022, o Conexão Universitária oferece bolsas de estudo integrais 100% custeadas pela prefeitura, a residentes que preencham os requisitos pré-estipulados como residência fixa no município nos últimos 5 anos e renda per capita de até 2 salários mínimos.“Saquarema está mostrando ao Brasil que investir em educação é a melhor forma de transformar vidas e construir um futuro melhor para todos. A nossa juventude merece oportunidades e o Conexão Universitária é a ponte para que isso aconteça,” destacou a prefeita Manoela Peres.Com uma ampla gama de cursos oferecidos como Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia e Engenharia, entre outros, o Programa Conexão Universitária abre novos horizontes para os estudantes de Saquarema, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e qualificando a mão-de-obra local para o futuro.Nesta chamada foram disponibilizadas vagas em renomadas instituições de ensino, como a Universidade de Vassouras, Universidade Estácio de Sá, Faculdade Anhanguera, Centro Universitário La Salle, Universidade Veiga de Almeida e Fundação Educacional Serra dos Órgãos.