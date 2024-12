Hospitais de Saquarema estão preparados para os próximos feriados e período de férias - Divulgação

Hospitais de Saquarema estão preparados para os próximos feriados e período de férias

Publicado 27/12/2024 15:16

Saquarema - Os hospitais municipais Porphírio Nunes de Azeredo e Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, estão prontos para atender à alta demanda esperada durante os feriados de Natal, virada de ano e o período de férias. Ambas as unidades, administradas pela Prima Qualitá Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, reforçaram os estoques de soro, medicamentos e outros insumos essenciais.

No ano passado, o Porphírio Nunes de Azeredo atendeu centenas de casos relacionados a acidentes de moto e carro, agressões, embriaguez, quedas, perfurações por arma de fogo, entre outros incidentes, incluindo pacientes vindos de outras cidades. A expectativa é que, mais uma vez, as unidades de saúde enfrentam um aumento significativo no número de atendimentos, especialmente no socorro a pacientes com múltiplos traumas.

O Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo é referência em casos de urgência e emergência em Saquarema e até na Região dos Lagos. Já o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth é reconhecido como referência clínica e cirúrgica, atuando em procedimentos mais complexos e especializados. Segundo a diretora-administrativa do Porphírio, Evelyn Amorim, os preparativos incluem o reforço das equipes e melhorias nos fluxos internos de atendimento.

“Estamos mobilizando todos os recursos necessários para garantir um atendimento rápido e eficaz durante este período de maior movimento. Sabemos que as festas de fim de ano e o verão atraem muitas pessoas para Saquarema, o que naturalmente aumenta a demanda nos hospitais. O foco é salvar vidas e minimizar os impactos de emergências. Reforçamos estoques de medicação, organizamos nossas equipes de plantão e adotamos medidas preventivas para otimizar os atendimentos”, afirmou a diretora.

A expectativa é que as medidas adotadas contribuam para minimizar os impactos da alta demanda e garantam um atendimento eficaz para todos os que necessitarem dos serviços de saúde no município. A medida visa garantir que os pacientes recebam atendimento ágil e eficaz, mesmo em um período que historicamente apresenta aumento na procura por serviços de emergência devido a acidentes, doenças sazonais e intercorrências de saúde típicas das festividades.

O Nossa Senhora de Nazareth adotou medidas semelhantes e, segundo a coordenação da unidade, há também um reforço na equipe médica e de enfermagem. Além disso, ambas as unidades mantêm plantões 24 horas para atender à população de Saquarema e, principalmente, de outros municípios da região. As unidades também alertam a população sobre os cuidados necessários para evitar acidentes e preservar a saúde durante as festas. A conscientização, aliada ao trabalho eficiente das equipes de saúde, pode contribuir para reduzir a sobrecarga nas unidades e melhorar a segurança de toda a sociedade.