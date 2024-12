Prefeitura de Saquarema inaugura creche em Jaconé e na Serra do Mato Grosso - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/12/2024 12:09

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, mais duas creches, na semana que passou: a Creche Municipal Orminda da Rosa Nunes, em Jaconé, e a Creche Municipal Vovó Leopoldina, na Serra do Mato Grosso.

Na última terça-feira (17), a Prefeitura de Saquarema inaugurou a Creche Municipal Orminda da Rosa Nunes, localizada na Rua 113, nº 405, no bairro de Jaconé.Com o objetivo de ampliar a oferta de vagas para a educação infantil, a nova unidade escolar foi projetada para atender cerca de 100 crianças, oferecendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor. A creche conta com cinco salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais.Durante a cerimônia de inauguração, a Prefeita Manoela Peres destacou a importância do investimento na educação infantil como uma forma de promover mais conforto e melhores oportunidades para as crianças do bairro de Jaconé e suas famílias. “A Creche Municipal Orminda da Rosa Nunes representa mais um avanço no compromisso da Prefeitura de Saquarema em oferecer educação de qualidade e infraestrutura moderna, reafirmando a prioridade da gestão em atender às demandas da população e garantir um futuro melhor para as novas gerações.”Já na última sexta-feira (20), a Prefeitura de Saquarema promoveu a inauguração da Creche Municipal Vovó Leopoldina, localizada na Rua Avelino Dutra de Carvalho, nº 799, na Serra do Mato Grosso.Com uma estrutura moderna e planejada, a nova unidade escolar tem 838,60 metros quadrados de área construída e foi projetada para atender cerca de 100 crianças, oferecendo educação infantil de qualidade e suporte às famílias da região.A creche conta com cinco salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais. Esses espaços foram pensados para proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e estimulante para o desenvolvimento das crianças.Na cerimônia de inauguração, a Prefeita Manoela Peres destacou a importância de ampliar o acesso à educação infantil como uma forma de garantir um futuro promissor para as crianças de Saquarema, além de trazer tranquilidade para as famílias. “A Creche Municipal Vovó Leopoldina representa mais um passo no compromisso da administração pública com a educação e o bem-estar da população, reforçando o investimento em infraestrutura e inclusão social na cidade.”Com essas duas recém-inauguradas unidades, Saquarema conta hoje com 45 creches e casas creche aptas a atender aos alunos em idade de berçário e creche.