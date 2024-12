Inscrições para o Festival de Verão 2025 estão abertas em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/12/2024 15:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está divulgando a programação esportiva do tradicional Festival de Verão, que promete movimentar a cidade a partir do dia 10 de janeiro. O evento, organizado através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, já é parte do calendário oficial e vai além da música e da diversão, oferecendo competições esportivas gratuitas em diversos pontos como as praias da Barrinha e da Vila, além do bairro Areal. O Festival de Verão é uma das principais iniciativas da Prefeitura de Saquarema para fomentar o turismo e o lazer durante a alta temporada.

Para se inscrever, é necessário apresentar documentos de identificação pessoal e comprovante de residência. Após o cadastro, os participantes receberão as instruções via SMS e e-mail.

A confirmação da inscrição deverá ser realizada com 30 minutos de antecedência, no local da competição. Quem não cumprir esse prazo terá a inscrição cancelada, e a vaga será oferecida ao próximo da lista de espera.

As modalidades

A programação inclui uma variedade de modalidades, que vão desde esportes de praia até atividades aquáticas, a serem realizadas em três locais diferentes: Altinha, Futmesa, Futebol de Praia, Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de Praia, na Praia da Barrinha; Skimboard, Bodysurf, Bodyboard e Surf, na Praia da Vila; e Canoa OC6 e SUP, no Areal