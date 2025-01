Prefeitura de Saquarema divulga calendário de eventos de 2025 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/01/2025 22:32

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, apresentou o Calendário Oficial de Eventos para 2025. O documento é uma ferramenta estratégica que beneficia o planejamento de moradores, turistas e profissionais do setor turístico e hoteleiro, além de contribuir para a organização de ações e investimentos na cidade ao longo do ano.

Com o objetivo de valorizar o potencial turístico e esportivo de Saquarema, o calendário foi elaborado para distribuir de dois a três eventos culturais ou esportivos por mês. A iniciativa visa estimular a geração de emprego e renda durante todo o ano, especialmente fora da alta temporada, que ocorre entre novembro e março.Entre os destaques da programação estão eventos tradicionais, como o Arraiá da Vila, o Saquarema Country Fest, o Saquá Moto Rock, o Saquarema Beer Fest e o festival gastronômico "O Gosto de Agosto". No segmento esportivo, a cidade continuará sendo palco de grandes competições de renome internacional. O Mundial de Surf retorna à Praia de Itaúna, o Aloha Spirit, maior festival de esportes aquáticos do mundo, acontecerá novamente na Lagoa de Saquarema, e a cidade sediará uma etapa do Mundial de Vôlei, reunindo seleções de diversos países.De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o calendário foi planejado para atender de forma eficiente as demandas do setor turístico e hoteleiro. Além disso, a programação organizada é essencial para profissionalizar o trade turístico e consolidar Saquarema como um dos principais destinos do Brasil no cenário nacional e internacional.A Secretaria ressalta que a programação poderá sofrer alterações ao longo do ano, conforme as demandas apresentadas. O calendário completo de eventos de 2025 já está disponível para consulta.