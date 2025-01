Prefeitura de Saquarema já disponibilizou as guias para o pagamento do IPTU e demais tributos de 2025 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

- Central do Cidadão: Avenida Saquarema, 5.481, Bacaxá, próximo ao Terminal Rodoviário do Horto.

- Posto de Atendimento de Jaconé: Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde.

- Posto dos Correios em Vilatur: Avenida Praia de Itaúna, 1.365.

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema já disponibilizou as guias para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Foro e demais tributos municipais referentes ao ano de 2025. Os contribuintes podem acessar os documentos online pelo site oficial da Prefeitura ou presencialmente, em postos de atendimento.

Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



Condições de pagamento



A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação informa que o pagamento do IPTU pode ser feito em cota única ou parcelado: Imposto terá 20% de desconto para pagamento integral até 31 de janeiro e 10% de desconto para pagamento integral até 27 de fevereiro. Parcelamento em até 10 vezes, sem desconto, terá a primeira parcela vencendo em 31 de janeiro.



A Taxa de Foro pode ser parcelada em até 4 vezes, também com o primeiro vencimento em 31 de janeiro.



Os contribuintes devem apresentar documentos pessoais e do imóvel para emissão das guias. O pagamento pode ser realizado nos bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.



Outros tributos disponíveis



Além do IPTU e da Taxa de Foro, as guias do ISS (Imposto Sobre Serviços) e da TFAL (Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas) de 2025 também estão disponíveis. O ISS variável vence em 17 de fevereiro. O ISS fixo e a TFAL têm vencimento em 31 de março.



As guias podem ser emitidas pelo site da Prefeitura, na aba “Guia de Recolhimento”, ou retiradas na sede da Prefeitura, nos setores de Arrecadação e ISS, próximo às datas de vencimento.