Posse da prefeita eleita de Saquarema, Lucimar, e da vice-prefeita, Dra. Raquel Oliveira - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Posse da prefeita eleita de Saquarema, Lucimar, e da vice-prefeita, Dra. Raquel Oliveira Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/01/2025 22:52

Saquarema - Na tarde da quarta-feira (1º), Saquarema celebrou a posse da nova prefeita, Lucimar Vidal, e da vice-prefeita, Dra. Raquel Oliveira, em solenidade realizada na Câmara Municipal, depois de missa na igreja Nossa Senhora de Nazareth. O evento também oficializou a nomeação dos novos secretários municipais, marcando o início de um novo ciclo administrativo para a cidade.

fotogaleria

A cerimônia simboliza não apenas a transição de governo, mas também o compromisso com a continuidade do legado deixado pela ex-prefeita Manoela Peres, cuja gestão é amplamente reconhecida como transformadora. Com índices históricos de aprovação, Manoela foi responsável por avanços expressivos nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, alçando Saquarema a referência estadual e nacional.Em seus discursos, tanto Lucimar Vidal quanto Dra. Raquel Oliveira reforçaram o compromisso de dar continuidade ao projeto iniciado por Manoela Peres. “Recebo hoje a missão de guiar nossa cidade com seriedade, responsabilidade e a certeza de que os avanços conquistados serão preservados e ampliados. O legado de Manoela Peres é uma inspiração e uma responsabilidade para todos nós”, afirmou Lucimar.Durante a solenidade, a nova administração destacou os avanços da gestão anterior como um alicerce sólido para o futuro. Sob o comando de Manoela Peres, Saquarema obteve conquistas expressivas na educação, com um salto do 36º para o 7º lugar no índice do IDEB e uma nota de 9,4 em satisfação popular. Na área da saúde, houve a implantação de unidades médicas modernas e a expansão do atendimento em todas as regiões do município. Já em infraestrutura, destacaram-se a reestruturação urbana e a pavimentação de bairros históricos, beneficiando milhares de moradores. Além disso, o reconhecimento internacional não passou despercebido: Saquarema recebeu premiações importantes, como a menção honrosa da ONU no G20 Social.Com um discurso focado na continuidade e no progresso, Lucimar Vidal destacou a importância de manter o alinhamento entre a administração e as necessidades da população. “A nossa gestão será guiada pela confiança e pelo trabalho que transformaram Saquarema em uma cidade admirada e respeitada”, declarou.Dra. Raquel Oliveira, ao assumir como vice-prefeita, reforçou o compromisso com as áreas prioritárias da gestão: “Temos o desafio de manter a excelência em saúde e educação, garantindo que o nosso povo continue a receber serviços públicos de qualidade”, disse.O evento contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo vereadores, secretários municipais e lideranças comunitárias, além de centenas de moradores que acompanharam a cerimônia. A transição harmoniosa reforça o espírito de cooperação entre as gestões e a união em torno de um objetivo comum: o desenvolvimento de Saquarema.A posse marca o início de um novo capítulo para a cidade, guiado pelo compromisso de honrar um legado de sucesso e avançar ainda mais rumo a um futuro de prosperidade.