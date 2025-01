Campanha Janeiro Roxo marca prevenção e combate à hanseníase em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Campanha Janeiro Roxo marca prevenção e combate à hanseníase em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/01/2025 15:01

Saquarema - A campanha Janeiro Roxo segue conscientizando a população de Saquarema sobre uma doença que ainda afeta muita gente: a hanseníase. Considerada a enfermidade mais antiga da humanidade, a hanseníase tem cura, mas ainda hoje representa um problema de saúde pública no Brasil.

Doença tropical, infectocontagiosa de evolução crônica, a hanseníase se manifesta, principalmente, por meio de lesões na pele e sintomas neurológicos como dormências e diminuição de força nas mãos e nos pés. Os sinais são manchas claras, róseas ou avermelhadas no corpo, geralmente com diminuição ou ausência de sensibilidade ao calor, frio ou ao tato. Também podem ocorrer caroços na pele, e inchaços nas mãos e nos pés, formigamentos ou sensação de choque nos braços e nas pernas, entupimento nasal e problemas nos olhos.

A hanseníase é transmitida por um bacilo por meio do contato próximo e prolongado entre as pessoas. Seu diagnóstico, tratamento e cura dependem de exames clínicos minuciosos e, principalmente, da capacitação do médico. No entanto, fica o alerta: quando descoberta e tratada tardiamente, a doença pode trazer deformidades e incapacidades físicas. No Brasil, o tratamento é gratuito e oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes podem se tratar em casa, com supervisão periódica nas unidades básicas de saúde.

As ações programadas

Anualmente, em janeiro, são promovidas ações de conscientização sobre a hanseníase para marcar o Dia Nacional de Combate e Prevenção, lembrado no último domingo do mês. Conhecida como Janeiro Roxo, a iniciativa é realizada, em Saquarema, pela Secretaria Municipal de Saúde e apoiada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A iniciativa busca melhorar o controle da hanseníase por meio da disseminação de informações especializadas e conscientização da população sobre sua gravidade, bem como a necessidade de diagnóstico e tratamento precoces, contribuindo para a redução do preconceito acerca da doença.

Dia 07 – Realizadas visitas às unidades de Estratégia Saúde da Família - ESF's para conscientização do combate à hanseníase

Dia 14 - Avaliação de contactantes

Dia 21 - Continuação das visitas às unidades de Estratégia Saúde da Família - ESF's para conscientização do combate à hanseníase

Dia 28 - Brunch com pacientes

Em Saquarema, o tratamento para hanseníase é realizado na Rua Waldir Macedo da Silva, 180, casa 1, no Verde Vale, sendo necessário encaminhamento médico. É nesse local, onde também é feita a avaliação, que será realizado o brunch.

Segundo país com mais casos

O Brasil vem se mantendo em segundo lugar mundial no número de casos novos de hanseníase diagnosticados anualmente, sendo superado apenas pela Índia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2017, 150 países contabilizaram 210.671 novos casos da doença, o que corresponde a 2,8 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, no mesmo ano, foram detectados 26.875 casos novos, o que expressa 12,9 casos a cada 100 mil habitantes. Entretanto, há uma heterogeneidade dos números nas regiões do país. Os estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí são os que apresentam os maiores índices de casos da doença.