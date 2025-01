Saquarema deu mais um passo para a implementação do ProMEA nesta quinta-feira (9) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/01/2025 16:38

Saquarema - Técnicos das secretarias municipais de Meio Ambiente e Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia se reuniram, na última quinta-feira (9), para dar mais um passo para a implantação de políticas públicas voltadas à Educação Ambiental em Saquarema. O encontro foi realizado no Centro Administrativo, no bairro Porto da Roça, e tratou da implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), que se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

No encontro, a bióloga Shantala Torres representou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e apresentou as diretrizes futuras do ProMEA à nova Secretária Municipal de Educação, Patrícia da Silva Oliveira, e sua equipe. Durante a apresentação, foi enfatizada a relevância da temática ambiental, abordada de maneira técnica e estruturada, tanto em contextos formais quanto não-formais.O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gilmar Magalhães, enfatizou que um dos principais objetivos do programa é alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 4, que visa garantir uma educação de qualidade, incluindo a educação ambiental. Ele se comprometeu a seguir as diretrizes do Programa Nacional de Educação Ambiental e do Programa Estadual de Educação Ambiental para a implementação do ProMEA em Saquarema: “Embora este seja um programa de responsabilidade do poder público municipal, sua implementação e sucesso não são de competência exclusiva da Administração. Todos os setores da sociedade civil têm um papel fundamental para que esse objetivo seja alcançado. O engajamento, a conscientização e a participação da comunidade são essenciais para uma gestão ambiental eficaz. É crucial que todas as normas e orientações dos programas nacional e estadual sejam respeitadas, levando em conta as particularidades de Saquarema. A efetivação do ProMEA em nosso município representará um marco significativo na política ambiental da nossa cidade”, afirmou o Secretário.Uma Comissão Técnica foi estabelecida pela portaria 1.503/2024, publicada em 29 de novembro, composta por representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente e da Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia. Essa comissão será responsável pela elaboração, implementação e monitoramento do ProMEA. Após a implantação do programa, o cidadão saquaremense terá um conjunto de ferramentas que possibilitam criar consciência para conviver de forma sustentável, entendendo a cadeia de impacto gerada por cada uma de suas escolhas. A ideia é apoiar, fomentar, organizar, sistematizar e articular iniciativas e projetos que promovam a melhoria das condições socioambientais e da qualidade de vida da população, com o despertar do senso de responsabilidade.