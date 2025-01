Campanha "Apaixone-se por Saquarema 2025" é lançada pela Prefeitura da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/01/2025 12:32 | Atualizado 31/01/2025 12:33

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Comunicação Social, está lançando a campanha “Apaixone-se por Saquarema 2025”, com o objetivo de demonstrar os pontos fortes do município, com suas características únicas, tanto para os turistas quanto para o público local. Com praias, trilhas, gente acolhedora, pontos gastronômicos e de cultura, Saquarema é mais do que uma cidade para se conhecer, mas uma cidade para se apaixonar.



“A nossa campanha é voltada para os visitantes, mas também para os moradores, para que eles não deixem de desfrutar dessa variedade tão grande de opções de lazer, difícil de ser encontrada em outros locais. Em Saquarema, tudo é bem próximo e é possível frequentar a praia e fazer uma trilha no mesmo dia. A campanha também vai ao encontro do novo slogan da Prefeitura – ‘Saquarema: Aqui se vive melhor’ –, que define o resultado desse conjunto de fatores positivos que a cidade oferece”, explicou a prefeita Lucimar Vidal.



Brilho nos olhos



Como paixão é um sentimento subjetivo e cada um tem gosto, percepção e jeito diferentes, é comum que pessoas tenham perspectivas diversas sobre aquilo que lhes atrai a atenção. Cidade múltipla em atrações naturais e culturais, em Saquarema também é comum que visitantes, mesmo com modos de enxergar distintos, tenham, invariavelmente, uma característica comum: o brilho nos olhos ao conhecer a cidade. Afinal, entre as ondas de Itaúna e as trilhas da Serra do Mato Grosso, há uma infinidade de atrações envolvendo história, arte, esporte, lazer e até mesmo arqueologia, feitas sob medida para praticamente todos os tipos de público.



“Apaixone-se por Saquarema 2025” tem por objetivo dar ainda mais ênfase àquilo que é bom na cidade, gerando interesse em novos públicos no sentido de conhecerem as nossas atrações e naqueles que já conhecem, a certeza de estarem desfrutando do que há de melhor e mais variado em termos de programação de lazer. Mais do que um convite, a campanha é uma vitrine, repleta de belas imagens, para expor a nossa natureza e cultura”, comentou o Secretário Municipal de Comunicação Social, Nilson Júnior.



Recordes



Ano após ano, Saquarema vem batendo recordes em turismo e na chegada de novos moradores. Gente que vem e sempre volta, atraída pelos shows e pelas competições esportivas; e outros que vêm e ficam, em prol de uma vida menos acelerada e mais integrada à natureza, por exemplo. Natureza, por sinal, que divide palco durante o ano todo com grandes eventos envolvendo vários esportes, na terra, no céu e no mar, além de shows para todos os gostos promovidos pela Prefeitura sempre com entrada gratuita.



“A campanha chega para divulgar as nossas atrações culturais e naturais e valorizar ainda mais as atividades esportivas e de lazer, muitas vezes internacionais, das quais temos sido palco, com organização e estruturas de primeiro mundo e todo o suporte que os frequentadores necessitam. É uma ratificação de tudo de bom que vem sendo realizado”, afirmou o secretário municipal de Esporte Lazer e Turismo, Rafael Castro