Prefeitura de Saquarema realizará o 1° Encontro dos Agentes Culturais do Segmento do Livro e Literatura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/01/2025 22:48

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está convidando os profissionais do setor para o 1° Encontro dos Agentes Culturais do Segmento do Livro e Literatura de Saquarema. O evento, organizado por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, será no dia 06 de fevereiro, das 18h às 20h, na Casa de Cultura Walmir Ayala, e o objetivo é fortalecer o cenário literário na região.

Durante o encontro, os agentes culturais poderão participar de um importante diálogo sobre os desafios e oportunidades do setor, além de construir uma base para futuras ações coletivas na cidade.

A Casa de Cultura Walmir Ayala fica localizada na Rua Coronel Madureira, nº 88, no Centro de Saquarema, em frente à Prefeitura Municipal. Mais informações podem ser obtidas junto à Subsecretaria Municipal de Cultura, pelo e-mail cultura@saquarema.rj.gov.br.