Faetec abre mais de 200 vagas em cursos Técnicos por meio do Pronatec - Divulgação

Publicado 24/01/2025 19:28

Saquarema - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com inscrições abertas para 240 vagas em cursos Técnicos na forma de organização articulada Concomitância Externa, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal, com início no primeiro semestre de 2025.

As vagas estão distribuídas em unidades da Faetec na capital do Estado (Quintino e Santa Cruz), além da Baixada Fluminense (Nova Iguaçu e Paracambi), Região dos Lagos (Saquarema) e Norte e Sul Fluminense (Campos dos Goytacazes e Resende), com opções para cursos Técnicos em: Administração, Informática, Hospedagem, Jogos Digitais, Gerência de Saúde, Segurança do Trabalho e Logística. As aulas vão acontecer nos turnos da tarde e noite, a depender do curso.

O período de inscrição vai até 7 de fevereiro, às 12h, para candidatos com idade mínima de 15 anos e que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio regular, comprovadamente. O processo seletivo é gratuito e acontece de forma online, no site da Faetec

Para Alexandre Valle, presidente da Faetec, esta é uma nova chance para aqueles que não se inscreveram ou não foram aprovados no último processo seletivo para ingresso na Faetec.

“Muitos estudantes já estão cursando o Ensino Médio, mas também veem nos cursos Técnicos, uma oportunidade de avançar e garantir uma chance no mercado de trabalho e esta é uma das formas que temos de contribuir com este futuro profissional”, afirma o gestor.

Para efetuar a matrícula, os candidatos sorteados deverão apresentar os seguintes documentos: carta de encaminhamento do MEC, certidão de nascimento do candidato e/ou documento comprobatório de guarda oficial do candidato; identidade e CPF do candidato, além de três fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação atualizada; comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Em caso de menor idade, identidade e CPF do pai ou da mãe, ou do representante legal.