Folia de Reis aconteceu na Praça Casa da Pedra, no Centro de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/01/2025 22:57

Saquarema - No último sábado (25), comerciantes, moradores e turistas se surpreenderam com a manifestação cultural da Folia de Reis, que aconteceu na Praça Casa da Pedra, no Centro de Saquarema. Os artistas, que formam o grupo Penitentes do Santa Marta, vieram da cidade do Rio de Janeiro e apresentaram danças, personagens e performances emblemáticas. O evento também promoveu o resgate da memória cultural, a celebração do folclore brasileiro, além da interação pelas ruas e praças da cidade.