Prefeitura de Saquarema está construindo creche no bairro BicuíbaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/02/2025 17:54

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está construindo mais uma creche para atender aos moradores do bairro Bicuíba. A obra já ultrapassou os 12% de execução, com bom andamento e prazo de entrega está previsto para agosto de 2025. Nesta etapa, as equipes atuam na concretagem das cintas e demais fundações. Após a finalização das etapas de construção, a Secretaria Municipal de Obras Públicas dará início à entrega e montagem dos móveis e eletrodomésticos da unidade.

A nova creche

Localizada na Estrada de Bicuíba, número 271, em frente à ESF Bicuíba, a nova creche contará com 838,60 metros quadrados de área construída, 5 salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais. Após a conclusão, aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar. Construída no sistema modular, a creche utiliza peças pré-moldadas que oferecem mais rapidez e eficiência durante o procedimento de edificação.

Em 2024, a Prefeitura inaugurou 7 unidades do mesmo modelo nos bairros Asfalto Velho, Bonsucesso, Jardim Ipitangas, Rio d’Areia, Jaconé (duas creches) e Mato Grosso. Além de Bicuíba, outras creches estão sendo construídas nos bairros Palmital, Itaúna, Barra Nova e Vilatur.