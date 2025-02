Prefeitura oferece curso de capacitação gratuito na área de padaria e confeitaria para os saquaremenses - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura oferece curso de capacitação gratuito na área de padaria e confeitaria para os saquaremensesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/02/2025 23:47

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), está oferecendo aos moradores da cidade mais um curso de capacitação gratuito: o de Auxiliar de Padaria e Confeitaria.

As inscrições

As inscrições poderão ser feitas nos dias 19 e 20 de fevereiro, através do aplicativo Colab . A confirmação presencial será nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, localizado na Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo, das 08h às 21h.

Para se inscrever, os interessados deverão apresentar RG e CPF, certificado de escolaridade com a conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental, comprovante de residência em Saquarema e ter idade mínima de 16 anos.

O curso

Serão disponibilizadas 32 vagas, divididas entre os turnos da manhã e da tarde, e o curso terá carga horária de 224 horas, pelo período de 56 dias úteis. As aulas, teóricas e de desenvolvimento humano, terão início dia 10 de março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, no CECAPS Bacaxá – Carreta (unidade móvel da Firjan baseada na Avenida Saquarema, nº 4.594, no bairro Porto da Roça).

Com este curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 06 cursos gratuitos disponibilizados no ano de 2025. Em 2024, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 44 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.