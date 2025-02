Crossfit e corrida de rua são destaques da 2ª edição do Sun Challenge em Saquarema - Sun Challenge/Instagram

Crossfit e corrida de rua são destaques da 2ª edição do Sun Challenge em SaquaremaSun Challenge/Instagram

Publicado 14/02/2025 12:32 | Atualizado 14/02/2025 12:35

Saquarema - Saquarema receberá neste sábado (15) e domingo (26), mais de 1,5 mil atletas, de diversas partes do Brasil, inscritos no Sun Challenge. O evento, que conta com o patrocínio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, reúne esporte, saúde e entretenimento em um cenário paradisíaco, superando o número de participantes do ano passado, quando 600 pessoas competiram no CrossFit.

fotogaleria

Além do CrossFit, o Sun Challenge contará com diversas modalidades esportivas, como corridas de 5km e 10km, caminhada de 3km e, para as crianças, a corrida Kids, garantindo a diversão para toda a família. As competições acontecerão na orla da Lagoa de Saquarema, no bairro Areal.O Sun Challenge se consolida no calendário de eventos de Saquarema, reforçando o compromisso da gestão municipal em promover o esporte e o turismo na cidade. “Estamos muito felizes em receber novamente o Sun Challenge. Nossa cidade respira esporte e estamos preparados para receber atletas e turistas de todo o mundo”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.“Saquarema se tornou referência em eventos esportivos de diversas modalidades e o Sun Challenge é uma prova disso. A cada edição, o evento se consolida e atrai mais visitantes para a nossa cidade”, destacou o Secretário de Turismo, Rafael Castro.O evento também contará com arrecadação de alimentos, a serem doados para população vulnerável em Saquarema. Ano passado foram mais de 3 toneladas e a expectativa é de que esse número aumente em 2025. “O Sun Challenge é mais que uma competição, é um evento que promove a solidariedade e o desenvolvimento social da nossa cidade”, afirmou Pedro Gabriel, responsável pelo evento.Além das competições esportivas, o Sun Challenge oferecerá uma programação cultural diversificada, com shows de pagode, DJs e aulas de FitDance e Funcional, do projeto Saquarema Viva Mais Esportes. O evento também contará com uma área gastronômica, com food trucks, garantindo uma experiência completa para atletas e visitantes.