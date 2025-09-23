Prefeitura de Saquarema realizará o 4° Encontro de Bandas Marciais no próximo sábado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/09/2025 18:17

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará, no sábado (27), a partir das 15h30, a quarta edição do Encontro de Bandas Marciais – Nas Ondas Musicais. O evento será realizado na Basiléa, no distrito de Sampaio Corrêa, e terá entrada gratuita.

Com a proposta de integrar as bandas marciais da cidade e fomentar a cultura musical nas escolas da rede municipal de educação, o 4° Encontro de Bandas reunirá 19 escolas da cidade. São elas: Escola Maria Luiza de Amorim, Escola João Machado da Cunha, Escola João Laureano da Silva, Escola Orgé Ferreira dos Santos, Escola Prefeito Walquides de Souza Lima, Escola Vilatur, Escola Profª Osíris Palmier da Veiga, Centro Municipal de Educação Padre Manuel, Escola Paulo Luiz Barroso de Oliveira, Escola Luciana Santana Coutinho, Escola José Bandeira, Escola Vereador Ivan da Silva Melo, Escola Edilson Vignoli Marins, Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo, Escola Elcira de Oliveira Coutinho, Escola Gustavo Campos da Silveira, Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, Escola Jardim Ipitangas e Escola Ismênia De Barros Barroso.



“Além das bandas de Saquarema, o evento contará com a presença da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. O intuito é promover uma grande confraternização entre todas as bandas do município com muita música, entretenimento e um grande show a céu aberto para a população saquaremense, reunindo cerca de 1.487 músicos”, informou a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Patricia Oliveira.



A classificação indicativa do evento é livre para todas as idades. O encontro de bandas ocorrerá na Rua 28 de Setembro, na Basiléa, próximo ao campo de grama sintética.