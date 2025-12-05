2ª Edição do Festival da Galinha Caipira reúne sabores e tradições no sábado em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/12/2025 09:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, no sábado (6), das 09h às 22h, a 2ª edição do Festival da Galinha Caipira, um evento que celebra a tradição, o sabor e a identidade rural do município. A programação acontecerá no Parque de Exposição de Sampaio Corrêa e reunirá moradores, visitantes, produtores locais e apreciadores da culinária típica da região.

O festival, organizado por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, terá como destaque os pratos tradicionais preparados à base de galinha caipira, elaborados por cozinheiros e empreendedores locais que resgatam receitas e técnicas que fazem parte da cultura gastronômica de Saquarema. Além da gastronomia, o evento contará com a Feira do Produtor Rural, onde agricultores poderão expor e comercializar hortaliças, frutas, ovos, artesanatos e outros produtos de origem familiar, fortalecendo a economia do campo.



A programação inclui, também, apresentações musicais ao vivo, oficinas temáticas e manifestações culturais que valorizam as raízes rurais do município e proporcionam entretenimento para toda a família. O Festival da Galinha Caipira é uma oportunidade para aproximar campo e cidade, promover a produção local e celebrar a cultura saquaremense.

O evento é aberto ao público e a Prefeitura de Saquarema está convidando toda a população a participar, saborear as delícias típicas e prestigiar o trabalho dos produtores rurais da região.