Inscrições para as competições do Festival de Verão de Saquarema estão abertas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/12/2025 18:25

Saquarema - Já estão abertas as inscrições para os atletas que queiram participar do Festival de Verão de Saquarema. Nos meses de janeiro e fevereiro, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, realizará diversas competições das seguintes modalidades: Altinha, Futemesa, Futevôlei, Beach Tennis, Vôlei, Bodyboard, Surfe, Skimboard, Canoa OC6, SUP e Canoagem de Velocidade. Além das competições, o festival contará também com outras atividades esportivas e com aulas de dança. Já a programação cultural e de shows será divulgada em breve.

Os interessados em participar das competições esportivas poderão fazer as inscrições gratuitas pelo aplicativo Colab

A programação esportiva:

JANEIRO

Atividades do dia 10/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Cross Trainning (Mirante – Prof.ª Thays)

8h – Altinha 10h – Futemesa

17h – Dança (Prof. Welitinho)



Atividades do dia 11/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h – Futevôlei (Escolinha e Feminino)

10h – Futevôlei (Open)



Atividades do dia 17/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Treinam. Funcional (Mitra – Prof. Lucas)

8h – Beach Tennis

17h – Dança (Prof. Sérgio Coelho)



Atividades do dia 18/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h – Beach Tennis



Atividades do dia 24/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Crossfit (Saquarema – Prof. Tadeu)

8h – Vôlei (Master 45+)

10h – Vôlei (Intermediário)

17h – Dança (Prof. Sandro)



Atividades do dia 25/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h – Vôlei (Escolinha)

10h – Vôlei (Open)



Atividades do dia 31/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Treinamento Funcional (Saq. Viva + Esporte)

8h – Bodyboard

17h – Dança (Prof. Welitinho)



FEVEREIRO

Atividades do dia 01/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h30 – Surf



Atividades do dia 07/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Treinamento Funcional (CT Monstros – Prof. Edmilson)

8h – Skimboard

17h – Dança (Prof. Sérgio Coelho)



Atividades do dia 07/02, na Orla da Lagoa (bairro Areal):

7h briefing

7h40 – Canoa OC6 / SUP / Canoagem de velocidade – SUB 18



Atividades do dia 08/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h – Bodysurf