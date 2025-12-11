Inscrições para as competições do Festival de Verão de Saquarema estão abertasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - Já estão abertas as inscrições para os atletas que queiram participar do Festival de Verão de Saquarema. Nos meses de janeiro e fevereiro, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, realizará diversas competições das seguintes modalidades: Altinha, Futemesa, Futevôlei, Beach Tennis, Vôlei, Bodyboard, Surfe, Skimboard, Canoa OC6, SUP e Canoagem de Velocidade. Além das competições, o festival contará também com outras atividades esportivas e com aulas de dança. Já a programação cultural e de shows será divulgada em breve.
Os interessados em participar das competições esportivas poderão fazer as inscrições gratuitas pelo aplicativo Colab.
A programação esportiva:
JANEIRO
Atividades do dia 10/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
7h – Cross Trainning (Mirante – Prof.ª Thays)
8h – Altinha 10h – Futemesa
17h – Dança (Prof. Welitinho)

Atividades do dia 11/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
8h – Futevôlei (Escolinha e Feminino)
10h – Futevôlei (Open)

Atividades do dia 17/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
7h – Treinam. Funcional (Mitra – Prof. Lucas)
8h – Beach Tennis
17h – Dança (Prof. Sérgio Coelho)

Atividades do dia 18/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
8h – Beach Tennis

Atividades do dia 24/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
7h – Crossfit (Saquarema – Prof. Tadeu)
8h – Vôlei (Master 45+)
10h – Vôlei (Intermediário)
17h – Dança (Prof. Sandro)

Atividades do dia 25/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
8h – Vôlei (Escolinha)
10h – Vôlei (Open)

Atividades do dia 31/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
7h – Treinamento Funcional (Saq. Viva + Esporte)
8h – Bodyboard
17h – Dança (Prof. Welitinho)

FEVEREIRO
Atividades do dia 01/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
7h30 – Surf

Atividades do dia 07/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
7h – Treinamento Funcional (CT Monstros – Prof. Edmilson)
8h – Skimboard
17h – Dança (Prof. Sérgio Coelho)

Atividades do dia 07/02, na Orla da Lagoa (bairro Areal):
7h briefing
7h40 – Canoa OC6 / SUP / Canoagem de velocidade – SUB 18

Atividades do dia 08/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):
8h – Bodysurf