Saquarema realizará 1ª Conferência Municipal ODS com foco no desenvolvimento sustentávelDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema realizará 1ª Conferência Municipal ODS com foco no desenvolvimento sustentável
Evento acontecerá na quarta-feira (13), das 9h às 17h, e na quinta-feira (14), das 9h às 13h, na Casa do Educador
Saquarema realizará 1ª Conferência Municipal ODS com foco no desenvolvimento sustentável
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