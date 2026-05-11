Saquarema realizará 1ª Conferência Municipal ODS com foco no desenvolvimento sustentável - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realizará 1ª Conferência Municipal ODS com foco no desenvolvimento sustentávelDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/05/2026 15:42

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará a 1ª Conferência Municipal ODS – Saquarema 2030, um importante espaço de diálogo, participação e construção de propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável do município, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento, que acontecerá na quarta-feira (13), das 9h às 17h, e na quinta-feira (14), das 9h às 13h, na Casa do Educador, localizada na Avenida Saquarema, 911, em Porto Novo, servirá como etapa preparatória para a Conferência Nacional dos ODS e contará com participação popular na elaboração de propostas para o município. As inscrições para a participação do público em geral, exclusivamente na quarta-feira, já estão abertas e podem ser feitas pelo link

Eleição de delegado e suplentes

A conferência tem como objetivo reunir representantes do poder público, instituições, sociedade civil e população para debater estratégias, desafios e soluções relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que abrangem áreas como educação, saúde, igualdade, meio ambiente, trabalho, inovação, cidades sustentáveis e qualidade de vida. Na ocasião, também serão abordados temas como inclusão e governança participativa e eleitos 1 delegado e 3 suplentes que representarão a cidade na etapa estadual da conferência

A iniciativa integra o programa Saquarema 2030 e reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de políticas públicas sustentáveis, participativas e voltadas para o futuro do município.

A 1ª Conferência Municipal ODS é realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Governança e Sustentabilidade, e toda a população está convidada a participar desse momento de troca de conhecimentos e fortalecimento das ações para uma cidade mais sustentável e inclusiva.