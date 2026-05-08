Prefeitura de Saquarema realizará a 9ª edição do Moda & Prosa Caipira - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará a 9ª edição do Moda & Prosa Caipira Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/05/2026 12:26

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará, na quinta-feira (21), o “Moda & Prosa Caipira - Noite da Pecuária de Corte”. Esta 9ª edição do evento acontecerá a partir das 18 horas, na Casa do Criador, localizada no Parque de Exposições Marcos Catharino, na Rodovia Amaral Peixoto, km 51, no bairro de Sampaio Corrêa.

A programação

A programação promete reunir moradores e visitantes em uma grande celebração da cultura rural. Nesta edição, o destaque será a tradicional culinária à base de carne bovina, valorizando os sabores e tradições ligados à pecuária de corte.

O evento já se consolidou como um dos mais aguardados do calendário cultural da cidade. Realizado mensalmente, sempre na terceira quinta-feira do mês, também contará com a presença de barraqueiros da Feira do Produtor Rural, oferecendo comidas e bebidas típicas da gastronomia local.

O público poderá aproveitar, ainda, a feira de produtos artesanais e de plantas, homenagens à cultura rural e diversas atrações voltadas para todos os públicos, incluindo shows musicais, resultando em momentos de confraternização entre amigos e famílias.

Fomento à economia rural

“Além de incluir a parte festiva, o “Moda & Prosa Caipira” é um espaço para compartilhar saberes, homenagear figuras importantes da zona rural e discutir temas técnicos ou culturais ligados ao campo que incentivem a sucessão familiar na agricultura, fortaleçam a produção local e fomentem a agricultura familiar e a economia rural. E ao promover os produtores locais e a identidade cultural de Saquarema, o evento também busca incentivar o turismo rural no município”, explica a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal

Além da pecuária de corte, as edições do evento já tiveram como tema a banana, a garapa, o aipim, o alho e o angu, entre outros itens importantes, principalmente para inúmeras iguarias típicas da gastronomia rural.

O Moda & Prosa Caipira tem entrada gratuita, assim como o estacionamento, e o pátio principal do parque estará aberto ao público. Não será permitida a entrada de bebidas e em caso de questões climáticas ou imprevistos, a programação poderá ser remarcada.