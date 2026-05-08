Prefeitura de Saquarema realizará a 9ª edição do Moda & Prosa Caipira Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realizará a 9ª edição do Moda & Prosa Caipira com homenagem à pecuária de corte
Evento acontece sempre na terceira quinta-feira de cada mês, a partir das 18 horas, na Casa do Criador
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Douglas Ruas sobe o tom e defende direito de assumir o governo
Presidente da Alerj cumpriu agenda política na Região dos Lagos, criticou judicialização da linha sucessória e reforçou discurso de estabilidade institucional
Segurança Presente vira pauta política em agenda de Douglas Ruas
Programa virou alvo de debate entre pré-candidatos ao Palácio Guanabara após críticas de Eduardo Paes e defesa de lideranças da Região dos Lagos
Livro sobre Arraial do Cabo é lançado com presença de Marcelo Magno
Obra "Arraial do Cabo – Cidade da Gente: Estudos Regionais" chega a cerca de 6 mil alunos da rede municipal e reforça a valorização da cultura local
Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculo musical neste sábado
'Tributo aos Anos 80' será apresentado às 19h e conta com André Luiz Sant’Anna Britto como DJ, auxiliado por Silvana Santoro
Saquarema Country Fest reúne mais de 100 mil pessoas e movimenta economia local durante feriado
Realizado no Parque de Exposições, em Sampaio Corrêa, o festival contou com entrada gratuita e shows de artistas nacionais do sertanejo, forró e do brega
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