Nova ESF do Boqueirão é a maior unidade de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Nova ESF do Boqueirão é a maior unidade de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/05/2026 21:56

Saquarema - O cuidado com a saúde dos saquaremenses ganhou um novo e moderno capítulo. Nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Saquarema inaugurou a nova Estratégia Saúde da Família (ESF) Anercina Theodora das Dores, no bairro Boqueirão. Projetada para ser a maior unidade de atenção básica do município, a estrutura foi planejada sob as normas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) para oferecer atendimento humanizado e de excelência à crescente demanda local.