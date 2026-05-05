Nova ESF do Boqueirão é a maior unidade de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Classificada como Porte III, a nova unidade conta com oito consultórios clínicos e dois odontológicos de última geração, o que permite o acompanhamento contínuo de 12 mil a 15 mil pessoas da região. O espaço conta ainda com salas de vacina, coleta, curativos e uma farmácia ampliada, com medicações da rede primária, garantindo que o morador resolva suas demandas de saúde sem precisar sair do bairro.
Dignidade e agilidade
“Cada nova unidade de saúde que entregamos é o reflexo do nosso compromisso em cuidar das pessoas. A ESF do Boqueirão não é apenas um prédio moderno, é um centro de acolhimento que traz dignidade e agilidade para as famílias da nossa cidade. Queremos que o cidadão se sinta respeitado e bem assistido perto de casa”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.
A saúde de Saquarema já tem resultados importantes para a população. A cobertura da Atenção Básica do município saltou de 49% para quase 100% nos últimos anos, multiplicando a capacidade de diagnóstico. Para garantir a eficiência no fluxo de pacientes, a nova ESF também possui uma sala de Triagem e Classificação de Risco logo na recepção, permitindo a identificação imediata de casos urgentes.
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira Oliveira, destacou o impacto técnico da nova estrutura. “Esta unidade foi pensada para abrigar até quatro Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipes de Saúde Bucal. Estamos descentralizando o atendimento e reforçando a prevenção, que é o pilar de uma rede pública eficiente”.
A estrutura também servirá como um polo de prevenção em saúde, abrigando um novo espaço de atividades coletivas com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dedicado a grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos, fortalecendo o vínculo entre os profissionais de saúde e a comunidade.
A inauguração da ESF Anercina Theodora das Dores consolida o avanço de Saquarema na modernização da sua rede de saúde. Com investimentos contínuos em infraestrutura e na valorização dos profissionais, o município garante uma saúde pública robusta, descentralizada e focada no bem-estar integral da população. Atualmente, 40% dos atendimentos realizados na rede municipal são destinados a moradores de cidades vizinhas, reafirmando a posição de referência ocupada por Saquarema na Região dos Lagos.
O novo posto de Estratégia de Saúde da Família do Boqueirão funciona na Avenida Nossa Senhora de Nazareth, nº 2509.
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