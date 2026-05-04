Saquarema participa de capacitação sobre vigilância de arboviroses zoonóticasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais artigos de O Dia
O Dia
Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema participou, entre os dias 27 e 30 de abril, de um curso estratégico voltado à Vigilância de Arboviroses Zoonóticas, realizado no município de Guapimirim, no Centro de Primatologia do Estado do Rio de Janeiro. A capacitação foi promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, reunindo técnicos de diversos municípios fluminenses.
fotogaleria
Saquarema participa de capacitação sobre vigilância de arboviroses zoonóticas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema participa de capacitação sobre vigilância de arboviroses zoonóticas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema participa de capacitação sobre vigilância de arboviroses zoonóticas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema participa de capacitação sobre vigilância de arboviroses zoonóticas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema


As arboviroses zoonóticas são doenças causadas por vírus transmitidos por vetores, como mosquitos, que circulam entre animais silvestres e podem eventualmente infectar seres humanos. Essas enfermidades têm grande relevância para a saúde pública, pois podem provocar surtos e até epidemias, exigindo vigilância constante. Entre as principais doenças desse grupo estão a febre amarela, a febre do Nilo Ocidental e a febre Oropouche, que podem apresentar quadros clínicos variados, desde sintomas leves até complicações graves, incluindo risco de morte.

O treinamento teve como foco o fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental, especialmente no enfrentamento dessas doenças. Durante a programação, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e atividades práticas voltadas à identificação precoce de casos, monitoramento de epizootias (mortes de animais que podem indicar circulação viral), investigação de surtos e adoção de estratégias de prevenção e controle.

A iniciativa também destacou a importância da integração entre vigilância ambiental, epidemiológica e laboratorial como fator essencial para respostas rápidas e eficazes diante de possíveis emergências em saúde pública.

Com a conclusão da capacitação, os técnicos da Secretaria de Saúde de Saquarema passam a estar ainda mais preparados para atuar em todo o estado do Rio de Janeiro, contribuindo de forma qualificada para o fortalecimento da vigilância em saúde e para a proteção da população contra doenças emergentes e reemergentes.

A participação no curso reforça o compromisso do município com a qualificação contínua de seus profissionais e com a melhoria dos serviços prestados à população, sobretudo no que se refere à prevenção e ao controle de doenças de relevância epidemiológica.

Para informações ou dúvidas, a população saquaremense pode entrar em contato com a Vigilância Ambiental no endereço Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo, ou pelo e-mail vig.ambiental@saquarema.rj.gov.br.