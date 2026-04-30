Prefeitura de Saquarema celebra 10 anos da Sala de Leitura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema celebra 10 anos da Sala de LeituraDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/04/2026 14:46

Saquarema - O amor pela palavra e o compromisso com a educação transformadora completam um marco em Saquarema. A Sala Roseana Murray, localizada no Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo, em Sampaio Corrêa, celebra hoje 10 anos de fundação. Os espaços de leitura nas escolas da rede municipal são partes pulsantes do projeto Escola que Lê, simbolizando uma política pública que entende o livro como ferramenta de liberdade e cidadania.

Como parte das celebrações, mais de 40 professores da educação infantil ao 5º ano da rede municipal participaram de uma oficina de poesia com a escritora que nomeia a sala. Durante o encontro, os docentes mergulharam nas diversas formas de poesia e mergulharam na obra da autora homenageada, que possui mais de 100 livros publicados.

Sacolas Literárias: leitura que atravessa muros

O projeto Escola que Lê tem avançado significativamente com a distribuição de cerca de 20 mil sacolas literárias para os alunos da rede municipal, somente em 2026. Esta iniciativa visa levar o acervo das salas de leitura para dentro das casas, estimulando o hábito de ler em família e garantindo que o livro seja um companheiro constante no cotidiano dos estudantes. A ação reforça o objetivo de tornar Saquarema uma “Cidade de Leitores”, onde o acesso à literatura é democrático e incentivado desde cedo.

Para Elisangela Costa de Jesus, Coordenadora das Salas de Leitura da Educação Infantil ao 5° ano, as sacolas são o elo fundamental entre a escola e a comunidade. “A sacola literária é mais do que um meio de transporte para o livro; ela é um convite para que a família participe ativamente do processo de formação desse novo leitor. Quando o livro entra na casa do aluno, ele rompe as barreiras da sala de aula e transforma o ambiente familiar, criando laços através da imaginação e do conhecimento”, pontuou.

Qualificação e protagonismo na FLIS

As salas de leitura, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, funcionam como um espaço de acolhimento e formação de leitores, e o trabalho literário desenvolvido durante todo o ano culminam na Feira Literária de Saquarema (FLIS). No evento, que já se consolidou como polo literário no Estado, os alunos utilizam seus vouchers para adquirir títulos, exercendo autonomia na escolha de suas leituras e consolidando o aprendizado iniciado nas escolas. Em suas edições, a FLIS tem batido recordes de público, unindo autores consagrados a temas como sustentabilidade e respeito aos saberes ancestrais.

Elisangela ressalta a importância de momentos como a oficina realizada nesta terça-feira. “A nossa ideia é sempre qualificar ainda mais os professores da rede municipal. Aprender com essa poeta, que tanto significa para a nossa cidade, tem um sabor especial”. Ela explicou, ainda, que o objetivo é garantir que cada aluno tenha um encontro real com a literatura, caminho que se fortalece com a recente distribuição das sacolas literárias.