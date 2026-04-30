Prefeitura de Saquarema abre curso de informática gratuito para moradores maiores de 50 anos de idade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre curso de informática gratuito para moradores maiores de 50 anos de idadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/04/2026 14:39

Saquarema - Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura de Saquarema vai abrir um curso gratuito de informática para pessoas mais velhas. O objetivo é contribuir para aumentar o letramento digital entre os maiores de 50 anos. Nas aulas, os alunos vão aprender noções de introdução ao uso de sistemas operacionais e da internet, incluindo redes sociais, e também de programas como Word e Excel.

Serão disponibilizadas 10 vagas para o curso, que ocorrerá de 19 de maio até 14 de julho e terá duração de 60 horas. A formação ocorrerá em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

“Percebemos que havia a necessidade desse curso até porque muitas pessoas que procuram os nossos cursos não sabiam usar computadores e ferramentas digitais. Essa primeira turma vai ter uma importância enorme, pois o uso de computadores e aplicativos é essencial nos dias atuais”, esclarece Kelícia Vignoli, Diretora do Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral.

O letramento digital de pessoas mais velhas é considerado fundamental para os tempos contemporâneos. De acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), das organizações da sociedade civil Ação Educativa e a Conhecimento Social, apenas 11% dos brasileiros com idade superior a 50 anos têm um alto desempenho em atividades digitais.

Inaugurado em 2023, o Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral já formou mais de 2 mil alunos que se qualificam para ocupar vagas no mercado de trabalho ou para empreender de forma independente. Entre os cursos oferecidos pela instituição há ainda outros como cuidador de idosos, maquiador, consultoria de imagem, cabeleireiro(a), micropigmentador(a) e organizador(a) de eventos.

As inscrições

Os interessados em participar do curso de informática para maiores de 50 anos devem ser moradores de Saquarema e fazer a inscrição por meio do aplicativo Colab, do dia 1º até o dia 6 de maio, pelo link

A confirmação da inscrição será feita no dia 11 de maio, das 8h às 17h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, 139, em Bacaxá (antigo prédio do Free Bank), onde também serão ministradas as aulas. Por ocasião da inscrição presencial, os candidatos devem apresentar cópias do RG e do CPF, além de comprovante de residência (atualizado) e 2 fotos 3x4.

Com este novo curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 19, disponibilizados somente no ano de 2025, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município.