Prefeitura de Saquarema abre curso de informática gratuito para moradores maiores de 50 anos de idadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema abre curso de informática gratuito para moradores com mais de 50 anos de idade
Alunos vão aprender noções de introdução ao uso de sistemas operacionais e da internet, incluindo redes sociais, e também de programas como Word e Excel
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Marcelo Magno apresenta projeto de revitalização da Prainha em Arraial do Cabo
Propostas incluem ordenamento do lixo, fiscalização com câmeras e nova estrutura para pescadores; prefeito defende soluções para problema "crônico" na região
Prefeito de Búzios discute ações ambientais com Prolagos, INEA e moradores
O encontro teve como foco os impactos ambientais causados pela contaminação e pelo escoamento de efluentes no Rio Una, agravados após períodos de fortes chuvas.
Fabinho Costa (CID) amplia parceria com a PM para rondas e monitoramento
Encontro com o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Sylvio Guerra, e com a coronel Andréia Ferreira da Silva, alinhou estratégias na área de segurança pública
Deputado alerta sobre royalties e cidades da Costa do Sol vão à Alerj
Reunião na Alerj reúne prefeitos da Região dos Lagos diante de julgamento no STF
Clínica Veterinária Edelso Bernardo Vignoli completa 2 anos de inauguração em Saquarema
Rede municipal de atendimento veterinário registra aumento nos atendimentos e evidencia a ampliação das ações da Secretaria dos Direitos dos Animais
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